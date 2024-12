The Witcher IV: Ciri protagonista di una nuova saga

CD Projekt RED ha annunciato The Witcher IV, l'inizio di una nuova saga videoludica ambientata nell'universo di The Witcher. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC, ma la data di uscita non è stata ancora rivelata. "Diamo il via a una nuova saga di The Witcher, questa volta con Ciri al centro della storia", ha dichiarato Sebastian Kalemba, Game Director del progetto. "È fantastico poter finalmente pronunciare queste parole: da tempo sapevamo di volere Ciri come protagonista di The Witcher IV; ci è sembrata la scelta più naturale e crediamo che Ciri se lo meriti. In questo gioco vogliamo esplorare cosa significa veramente diventare uno strigo, seguendo Ciri nel suo percorso. Il trailer offre un assaggio di tutto questo, mostrando quanto oscuro e crudo possa essere il mondo di The Witcher."

Nel trailer di quasi sei minuti, gli spettatori hanno potuto vedere Ciri, la figlia adottiva di Geralt di Rivia, alle prese con un contratto da strigo in un villaggio remoto terrorizzato da generazioni da un mostro che esige sacrifici umani. Presentato come una breve storia autoconclusiva, il trailer mostra le nuove abilità e gli strumenti di Ciri, tra cui una catena e poteri magici avanzati. Al centro del trailer c'è la prospettiva di Ciri come estranea al villaggio. Mentre gli abitanti si congedano da una giovane ragazza destinata al sacrificio rituale, Ciri sceglie di intervenire. Nel tentativo di uccidere la bestia e salvare la ragazza, Ciri si scontra con i pregiudizi e le superstizioni degli abitanti che cerca di proteggere, imparando una dolorosa lezione: i mostri possono assumere molte forme.

Il trailer è stato pre-renderizzato in una build personalizzata di Unreal Engine 5 su una GPU NVIDIA GeForce RTX non ancora annunciata. Sviluppato con la stessa tecnologia di The Witcher IV, utilizzando asset e modelli del gioco stesso, il trailer mira a offrire ai giocatori un assaggio cinematografico dell'esperienza che il gioco aspira a fornire. Il trailer è stato creato grazie a una stretta collaborazione tra CD Projekt RED e Platige Image, studio già responsabile delle cinematiche di apertura dei precedenti capitoli della serie.