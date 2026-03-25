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Tomodachi Life: Una vita da sogno, demo gratuita disponibile da oggi - Il trailer

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Il simulatore sociale di Nintendo debutta con una versione di benvenuto giocabile anche su Nintendo Switch 2, offrendo un primo assaggio della vita bizzarra sull'isola

Tomodachi Life: Una vita da sogno, demo gratuita disponibile da oggi - Il trailer
25 marzo 2026 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In attesa del lancio ufficiale su Nintendo Switch, previsto per il 16 aprile, Nintendo ha reso disponibile una versione di prova gratuita denominata "Versione di benvenuto" di Tomodachi Life: Una vita da sogno. Questa anteprima consente agli utenti di testare le dinamiche gestionali dell'isola, creando fino a tre personaggi Mii e sperimentando le interazioni sociali e gli eventi bizzarri che caratterizzano l'esperienza. Un aspetto tecnico rilevante riguarda la possibilità di trasferire integralmente i progressi salvati nella demo all'interno della versione completa al momento del debutto.

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Il titolo offre un elevato grado di personalizzazione, che spazia dalla definizione dei tratti psicologici dei residenti alla progettazione architettonica e paesaggistica dell'isola. Gli utenti possono intervenire sui minimi dettagli delle abitazioni, espandere le aree di terra e riposizionare le attività commerciali per rendere l'ambiente più dinamico. Inoltre, è stata confermata la piena compatibilità hardware: sia la demo che il software definitivo saranno utilizzabili anche sulla nuova console Nintendo Switch 2, garantendo continuità operativa tra le diverse generazioni di dispositivi.

Ma ecco il trailer del nuovo titolo Nintendo

Sotto il profilo dei contenuti esclusivi, il completamento della demo sblocca un costume da criceto per i propri avatar, disponibile in colorazioni casuali. Per accedere al download tramite il Nintendo eShop, è necessario disporre di un account registrato e collegato alla console attiva. I preordini sono già aperti sui canali ufficiali, dove sono consultabili ulteriori dettagli sulle funzionalità di personalizzazione e sui requisiti di sistema. Per approfondimenti, è possibile visitare il sito ufficiale di Nintendo.

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