Torino si prepara all'invasione della Forza: Star Wars Experience al Museo del Cinema

Il prossimo 15 settembre il Museo Nazionale del Cinema di Torino si trasformerà in un avamposto galattico, ospitando la "Star Wars Experience", un evento per tutti gli appassionati della saga di George Lucas. A partire dalle 11, le vie del centro città saranno teatro di una sfilata epica: le legioni imperiali e i ribelli di Star Wars marceranno al ritmo della celebre colonna sonora, creando un'atmosfera unica che trasporterà il pubblico in una "galassia lontana, lontana".

L'evento, organizzato in concomitanza con la mostra "Movie Icons. Oggetti dai set di Hollywood", vedrà la partecipazione della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, i due gruppi ufficiali LucasFilm riconosciuti a livello internazionale per la fedeltà e l'accuratezza dei loro costumi. I figuranti, che rappresenteranno le icone più amate della saga, da Darth Vader agli Stormtrooper, dai piloti X-Wing ai cavalieri Jedi, saranno a disposizione del pubblico per foto e selfie, e per condividere la loro passione per l'universo di Star Wars.

Per chi vorrà immergersi completamente nell'atmosfera dell'evento, è previsto un biglietto ridotto per coloro che si presenteranno al Museo vestiti a tema. L'occasione sarà perfetta anche per visitare la mostra "Movie Icons", che espone centoventi oggetti originali provenienti dai set cinematografici più famosi di Hollywood, tra cui alcuni cimeli legati alla saga di Star Wars, come il casco di uno Stormtrooper, una ciocca di pelo di Chewbecca e la spada laser di Luke Skywalker.