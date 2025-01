Trump e OpenAI, progetto da 500 miliardi per intelligenza artificiale negli Stati Uniti

Un ambizioso piano per la creazione di un sistema di data center dedicati all’intelligenza artificiale è stato presentato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il progetto, denominato “The Stargate Project”, coinvolge importanti figure dell’industria tecnologica come Masayoshi Son di Softbank, Sam Altman di OpenAI e Larry Ellison di Oracle, che si sono uniti al presidente Donald Trump per annunciare l’iniziativa. Il consorzio di finanziatori iniziali comprende Softbank, OpenAI, Oracle e MGX, con un investimento stimato di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per la costruzione di una nuova infrastruttura tecnologica negli Stati Uniti.

Secondo una dichiarazione rilasciata da OpenAI, il progetto coinvolgerà partner tecnologici chiave come Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle e la stessa OpenAI. I lavori sono già iniziati in Texas, mentre altri siti sul territorio nazionale sono in fase di valutazione per ulteriori espansioni. OpenAI ha inoltre sottolineato che Oracle, NVIDIA e OpenAI collaboreranno strettamente per progettare e gestire il sistema informatico.

Microsoft, separatamente, ha annunciato un aggiornamento della propria partnership con OpenAI, confermando che gli accordi chiave rimarranno in vigore fino al 2030. Tra questi vi sono l’accesso alla proprietà intellettuale di OpenAI, gli accordi di condivisione dei ricavi e l’esclusività sulle API di OpenAI. Tuttavia, alcune clausole dell'accordo sono state modificate, tra cui l’introduzione di un nuovo impegno significativo di OpenAI nei confronti di Azure, che supporterà la totalità dei prodotti OpenAI e le attività di addestramento. Inoltre, Microsoft ha acquisito il diritto di prelazione sulla costruzione di nuova capacità infrastrutturale da parte di OpenAI. Durante la conferenza stampa, Masayoshi Son e Sam Altman hanno attribuito la realizzazione di questo progetto alle condizioni politiche create dalla presidenza Trump, sottolineando il ruolo decisivo della sua elezione nel promuovere l’iniziativa.