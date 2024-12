Trump torna a parlare di TikTok: "Dovremo tenercelo ancora per un po'"

Nel corso di un evento pubblico a Phoenix, in Arizona, Donald Trump, ha espresso considerazioni che hanno riacceso l’interesse sul futuro di TikTok, una delle piattaforme di social media più popolari al mondo. Durante il suo intervento, Trump ha affermato: “Dovrò iniziare a pensare a TikTok questo fine settimana”, lasciando intendere che la questione del ban della piattaforma social cinese in USA potrebbe tornare al centro dell’agenda politica. Ha aggiunto in tono più leggero: “Forse dobbiamo tenere in giro quella roba ancora per un po’”. Già durante il suo primo mandato, l’amministrazione Trump aveva sollevato preoccupazioni circa la sicurezza nazionale in relazione alla piattaforma di proprietà della società cinese ByteDance. In quel periodo, TikTok era stato oggetto di potenziali restrizioni e discussioni su una possibile vendita a società americane per garantire la protezione dei dati degli utenti statunitensi.

All'inizio del mese TikTok ha perso il ricorso alla corte d'appello di Washington contro la legge, firmata lo scorso aprile dal presidente uscente Joe Biden, che prevede il divieto della piattaforma negli Stati Uniti a meno che la società cinese che la controlla, la ByteDance, non venda entro il 19 gennaio. La corte d'appello ha quindi dato ragione al dipartimento di Giustizia, definendo, quindi, costituzionale la misura che riconosce al governo americano l'autorità di vietare il popolare social media per motivi di sicurezza nazionale, nel timore che possa essere usato dal governo cinese per ottenere dati degli americani o influenzare l'opinione pubblica. La scadenza fissata, il 19 gennaio, coincide con al vigilia dell'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump.

Il tono delle recenti dichiarazioni di Trump suggerisce un atteggiamento meno rigido rispetto alle posizioni adottate in passato, ma non chiarisce del tutto quale potrebbe essere la direzione futura delle politiche nei confronti della piattaforma. L’incertezza attorno a TikTok continua a sollevare interrogativi sull’equilibrio tra innovazione tecnologica, protezione della privacy e geopolitica. TikTok, dal canto suo, rimane un attore centrale nell’ecosistema dei social media, vantando milioni di utenti attivi negli Stati Uniti e a livello globale. Nonostante le sfide, la piattaforma ha dimostrato una notevole capacità di adattamento, ampliando il proprio pubblico e introducendo nuove funzionalità per consolidare la propria posizione sul mercato.