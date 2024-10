Ultimo giorno per il Prime Big Day Deals di Amazon

Sin dal suo lancio nel 2015, l'Amazon Prime Day è diventato uno degli eventi di shopping online più attesi a livello mondiale. Inizialmente concepito per celebrare il ventesimo anniversario di Amazon, questo evento annuale offre ai membri Prime accesso a sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti, trasformandosi in un fenomeno globale che influenza significativamente le tendenze di consumo e l'economia digitale.

L'edizione di quest'anno, denominata Prime Big Deal Days, terminerà alle 24 di stasera. Gli sconti hanno coperto oltre 35 categorie, includendo articoli di brand noti come LEGO, Samsung e Disney e moltissimi altri. In particolare, ci sono stati significativi ribassi su prodotti tecnologici, elettrodomestici da cucina e articoli di bellezza. Proprio Amazon offre una serie di consigli per partecipare ai Prime Days, utilizzare Alexa o l'app di Amazon per impostare avvisi sulle offerte permetterà ai clienti di non perdere i saldi più vantaggiosi e controllare frequentemente le novità poiché nuovi affari vengono aggiunti continuamente durante l'evento.

Il Prime Day ha debuttato il 15 luglio 2015. Nonostante le elevate aspettative, l'evento iniziale ha suscitato reazioni contrastanti per una serie di problemi tecnici che ne hanno condizionato la riuscita e per una selezione limitata di offerte. Nonostante questo la prima edizione ha comunque segnato un successo in termini di vendite, superando il numero di articoli venduti durante il Black Friday dell'anno precedente.

Negli anni successivi, Amazon ha perfezionato il Prime Day, ampliando da un lato le categorie di prodotti disponibili e migliorando l'esperienza utente. Ogni edizione ha registrato un aumento significativo delle vendite e della partecipazione degli utenti. Nel 2016, l'evento ha segnato un punto di svolta, generando il giorno di vendite più alto per Amazon fino a quel momento, con un incremento del 60% rispetto all'anno precedente.

Nel 2017, l'evento è stato esteso a 30 ore anziché le tradizionali 24, portando a un aumento di oltre il 50% dei membri Prime che hanno effettuato acquisti rispetto all'anno precedente. Amazon ha continuato ad espandere la portata globale del Prime Day, includendo nuovi paesi come il Regno Unito, la Germania, il Canada e l'India, rafforzando ulteriormente la sua presenza internazionale.

Nel 2023, le vendite globali del Prime Day hanno superato i 12,9 miliardi di dollari, con oltre 375 milioni di articoli acquistati in 24 differenti paesi . Questo evento ha rappresentato il giorno di vendite più alto nella storia di Amazon, con i membri Prime che hanno risparmiato più di 2,5 miliardi di dollari su milioni di offerte.

L'edizione del 2024 ha confermato questa tendenza di crescita, registrando vendite record di 14,2 miliardi di dollari, con un numero crescente di nuovi membri Prime registrati nelle settimane precedenti l'evento. Anche le vendite da parte di piccoli e medi venditori sulla piattaforma hanno visto una crescita significativa, contribuendo a oltre 200 milioni di articoli venduti.