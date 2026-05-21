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Urban gardening in Europa: i dati dello studio 2026

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Quasi un cittadino europeo su tre coltiva piante sul balcone. I dati della ricerca Gardens of Europe 2026 di Stiga-YouGov su abitudini, benessere e strumenti per il verde urbano

Urban gardening in Europa: i dati dello studio 2026
21 maggio 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo i dati emersi dall'indagine 2026 "Gardens of Europe", realizzata da YouGov per Stiga, circa un cittadino su tre nei principali Paesi del continente cura regolarmente piante, fiori o ortaggi su balconi, terrazzi, davanzali o all'interno di spazi condivisi. Questa abitudine è particolarmente diffusa in Francia, dove interessa il 39% degli intervistati, e in Spagna con il 36%, mentre la Germania si attesta al 28%. L'Italia e il Regno Unito registrano percentuali leggermente inferiori, rispettivamente il 26% e il 25%. In generale, lo studio mette in luce che la maggioranza delle persone coinvolte dichiara un interesse per il giardinaggio molto più forte rispetto a cinque anni fa, confermando il passaggio da un hobby occasionale a una vera e propria abitudine consolidata.

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L'approccio di questi nuovi appassionati si concentra soprattutto sulla manutenzione ordinaria e quotidiana, come la pulizia dei vasi e il diserbo, piuttosto che sulla progettazione complessa degli spazi esterni. Nel Regno Unito e in Germania la cura generale della routine stagionale impegna la maggior parte delle persone, mentre in Italia il 60% degli intervistati preferisce dedicarsi alle piante ornamentali e il 51% si concentra sulla coltivazione domestica di erbe aromatiche e ortaggi.

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Anche la gestione dei piccoli prati e la potatura rimangono attività comuni, ma vissute con uno spirito pratico. Questa necessità di semplicità sta influenzando anche il mercato degli attrezzi da lavoro, dove l'azienda Stiga registra una forte richiesta di soluzioni tecnologiche a batteria, leggere e poco ingombranti, come il modello Stiga SC 100e, capaci di semplificare i tagli e la cura del verde anche in spazi molto ristretti come i terrazzi di città.

Al di là delle singole attività, la ricerca evidenzia come la motivazione principale di questa tendenza sia la ricerca del benessere personale. La cura delle piante viene considerata un piccolo rituale quotidiano per rallentare i ritmi frenetici della vita urbana e ritrovare un equilibrio mentale. Questa percezione è condivisa dall'88% degli intervistati in Italia e dall'89% nel Regno Unito, i valori più alti registrati nell'indagine, seguiti da Spagna, Francia e Germania.

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Urban gardening STIGA YOUGOV smart gardening giardinaggio intelligente Gardens of Europe Stiga SC 100e
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