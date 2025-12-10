Usa, il Dipartimento della Guerra porta Gemini di Google in trincea

Il Dipartimento della Guerra ha ufficializzato l'integrazione di Gemini for Government di Google Cloud come prima capacità di intelligenza artificiale di frontiera ospitata su GenAI.mil, la nuova piattaforma su misura dell'ente. L'iniziativa rappresenta la concretizzazione operativa del mandato istituito lo scorso luglio dal Presidente Donald Trump, volto a garantire agli Stati Uniti un livello di superiorità tecnologica senza precedenti. L'obiettivo dichiarato è la creazione di una forza lavoro "AI-first", trasformando l'infrastruttura militare in un'impresa più efficiente e pronta al combattimento attraverso la distribuzione capillare di strumenti generativi, dal Pentagono alle installazioni militari dislocate in tutto il mondo.

La retorica che accompagna il lancio non lascia spazio a interpretazioni ambigue sulla natura della competizione in atto. Emil Michael, Sottosegretario alla Guerra per la Ricerca e l'Ingegneria, ha descritto l'intelligenza artificiale come il prossimo "Destino manifesto" dell'America, sottolineando come non esista alcun premio per il secondo posto nella corsa globale al dominio tecnologico. Gemini for Government viene presentato non come un semplice software d'ufficio, ma come l'incarnazione dell'eccellenza americana, progettato per conferire un potere analitico e creativo ineguagliabile e per inaugurare un cambiamento culturale che dominerà il campo di battaglia digitale degli anni a venire.

Sulla stessa linea si pone il Segretario alla Guerra Pete Hegseth, il quale ha confermato la volontà del Dipartimento di puntare tutto sull'intelligenza artificiale come forza combattente, attingendo al genio commerciale statunitense per integrare l'IA generativa nel ritmo di battaglia quotidiano. Per supportare questa transizione, è stato predisposto un programma di formazione gratuito per i dipendenti, mentre la piattaforma garantisce standard di sicurezza elevati, certificati per informazioni controllate non classificate (CUI) e livello di impatto 5 (IL5). L'architettura del sistema, basata su conversazione in linguaggio naturale e generazione aumentata dal recupero (RAG), punta a ridurre drasticamente il rischio di allucinazioni, fornendo output affidabili e ancorati ai dati web per quello che viene definito un imperativo strategico indispensabile.