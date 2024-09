Visions of Mana, la recensione

Visions of Mana è titolo carico di aspettative, segnando il ritorno della saga principale di Mana dopo una lunga pausa di oltre 15 anni. Con la sua uscita, il gioco promette di riportare i giocatori nel mondo incantato e ricco di avventure che ha caratterizzato la serie sin dai suoi esordi. La trama di Visions of Mana ci immerge nuovamente nel cuore pulsante dell'universo, l'Albero di Mana, l'entità mistica che garantisce l'equilibrio e la prosperità del mondo. Hienna, l'Anima del Fuoco, e il suo fedele protettore Val, si ritrovano coinvolti in un viaggio epico per salvaguardare le Anime prescelte, destinate a nutrire l'Albero.

Nonostante le tematiche profonde toccate dalla trama, la narrazione segue un percorso fin troppo prevedibile, e i dialoghi, spesso superficiali e caricaturali, non riescono a coinvolgere emotivamente il giocatore. L'impressione generale è quella di una storia che avrebbe potuto essere sviluppata con maggiore profondità e originalità, soprattutto considerando che si tratta di un nuovo capitolo della saga principale. Inoltre, il gioco non solo non è stato doppiato in italiano, ma non è presente nemmeno la traduzione dei testi, tutti in inglese.

Il sistema di combattimento action RPG di Visions of Mana rappresenta uno dei punti di forza del gioco. Fluido, reattivo e ricco di azione, permette al giocatore di scatenare combo devastanti combinando attacchi normali e pesanti con abilità elementali e speciali. L'aggiunta di nuovi personaggi al gruppo sblocca un'ampia gamma di poteri legati agli elementi, offrendo una notevole varietà tattica e strategica. Le battaglie sono veloci e spettacolari, con effetti visivi sorprendenti che rendono ogni scontro un vero piacere per gli occhi.

L'esplorazione del mondo di Visions of Mana è funzionale, ma manca di profondità e originalità. Le attività principali si limitano a sbloccare nuovi percorsi utilizzando le abilità elementali acquisite durante il viaggio, e le missioni secondarie, ripetitive e poco gratificanti, non invogliano il giocatore a deviare dal percorso principale. Visions of Mana è un gioco che si rivolge principalmente ai fan della saga, offrendo un'esperienza piacevole ma non priva di difetti.

Dal punto di vista tecnico, il gioco presenta un'estetica gradevole, con una grafica colorata e dettagliata che richiama lo stile classico della serie. I modelli dei personaggi sono ben realizzati, e gli ambienti, pur non essendo particolarmente vasti, offrono una buona varietà di scenari. Tuttavia, il gioco non sfrutta la potenza delle console moderne, e alcune texture e animazioni appaiono un po' datate. Il comparto sonoro, invece, si distingue per una colonna sonora coinvolgente ed evocativa, che accompagna il giocatore durante l'avventura con melodie orecchiabili e atmosfere suggestive.

Formato: PS5 (versione testata), PS4, Xbox Series X|S, PC Editore: Square Enix Sviluppatore: Ouka Studios Voto: 7/10