Vodafone down, problemi oggi 17 dicembre

Si impennano le segnalazioni su Dowdetector

Vodafone - Fotogramma
17 dicembre 2025 | 14.53
Redazione Adnkronos
Vodafone down oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, con problemi indicati dagli utenti per la popolare compagnia telefonica. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni su disservizi legati alla rete, evidenzia infatti un'impennata di 'alert' relativi al funzionamento soprattutto della connessione internet, senza distinzioni tra rete mobile e fissa, quindi wi-fi. Inoltre utenti segnalano difficoltà a ricevere segnale per far partire chiamate e SMS.

Per gli utenti, quindi, non sembra esserci alcun segnale disponibile per usufruire dei servizi di telefonia. I problemi non riguardano soltanto le grandi città italiane, ma anche la provincia per problemi diffusi in tutto il Paese. A Roma, Milano e Torino si aggiungono quindi anche le province, dal nord al sud Italia.

