Volano i conti Xiaomi, nel primo trimestre utile netto +64,5%

Nel primo trimestre del 2025 conti ancora in crescita per il gruppo Xiaomi che vede un fatturato a 111,3 miliardi di renminbi (13,6 mld euro), superando i 100 miliardi di yuan per il secondo trimestre consecutivo, mentre l'utile netto rettificato è cresciuto del 64,5%, raggiungendo il record di 10,7 miliardi di renminbi. A sostenere la crescita l'andamento dei ricavi derivati dalla vendita di smartphone aumentati dell'8,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 50,6 miliardi di renminbi. Le vendite globali di smartphone hanno raggiunto 41,8 milioni di unità, con una crescita annuale per sette trimestri consecutivi. Con questi dati Xiaomi ha mantenuto la Top 3 delle spedizioni globali di smartphone per il diciannovesimo trimestre consecutivo, con una quota di mercato del 14,1%.

Anche nel settore dei tablet il gruppo ha mantenuto una forte crescita con vendite globali nel primo trimestre del 2025 cresciute del 56,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo per la prima volta il terzo posto a livello globale. Le spedizioni di smart band Xiaomi, inoltre, hanno raggiunto il primo posto a livello globale mentre quelle di auricolari TWS si sono posizionate al secondo posto a livello globale.

Ma cresce anche il promettente settore automobilistico: infatti l'attività di produzione di modelli elettrici smart di Xiaomi ha registrato un aumento della capacità produttiva per raggiungere l'obiettivo di consegna di 350.000 veicoli per l'intero anno. Sono previsti 200 miliardi di yuan di investimenti in ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni per creare un mercato tecnologico attorno alle innovazioni “Chip, AI e OS”. Le spese di ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 6,7 miliardi di renminbi nel primo trimestre del 2025, con un aumento del 30,1% rispetto all'anno precedente: a fine marzo 2025, lo staff R&S di Xiaomi ha raggiunto il livello record di 21.731 addetti. Il gruppo ha anche ampliato le sue capacità di proprietà intellettuale, ottenendo oltre 43.000 brevetti in tutto il mondo.