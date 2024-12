WhatsApp non funziona più su alcuni iPhone, ecco quali

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea di Meta, sta introducendo diverse nuove funzionalità. Tuttavia, a partire da maggio 2025, la piattaforma rilascerà un aggiornamento che interromperà il supporto per alcuni modelli di iPhone meno recenti. Come riportato da WABetaInfo, l'ultima versione beta di WhatsApp per iPhone introduce un messaggio di avviso per alcuni modelli di iPhone. Nello specifico, l'aggiornamento interromperà il supporto per le versioni del sistema operativo precedenti a iOS 15.1. Attualmente, WhatsApp funziona con iOS 12 e versioni successive.

Il messaggio di avviso recita: "Aggiorna all'ultima versione di iOS per continuare a utilizzare WhatsApp. WhatsApp interromperà il supporto per questa versione di iOS dopo il 5 maggio 2025. Vai in Impostazioni > Generali, quindi tocca Aggiornamento software per ottenere l'ultima versione di iOS". Ciò significa che WhatsApp smetterà di funzionare sui seguenti iPhone: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Anche la versione beta di WhatsApp per iPad, attualmente disponibile per un numero limitato di utenti su TestFlight, richiederà iPadOS 12 o versioni successive. Di conseguenza, l'aggiornamento del prossimo anno interromperà il supporto per iPad Air di prima generazione e iPad mini 2 e 3.