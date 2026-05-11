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WhatsApp Plus su iOS: quanto costa e cosa cambia con l’abbonamento

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La nuova versione a pagamento introduce opzioni estese di personalizzazione estetica e nuovi strumenti per l'organizzazione delle chat

WhatsApp Plus su iOS: quanto costa e cosa cambia con l’abbonamento
11 maggio 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

WhatsApp ha avviato la distribuzione ufficiale di WhatsApp Plus per i dispositivi iOS negli Stati Uniti, segnando l'ingresso di un piano in abbonamento dedicato a chi desidera una maggiore flessibilità estetica e funzionale. Dopo una prima fase di test condotta su una ristretta cerchia di beta tester, il servizio inizia ora a comparire progressivamente per il grande pubblico. Questa iniziativa non va a intaccare le fondamenta dell'applicazione: la messaggistica, le chiamate vocali, i video e la crittografia end-to-end restano servizi gratuiti per l’intera base di utenza, posizionando il pacchetto Plus come un'aggiunta facoltativa e non vincolante.

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Il nucleo dell'offerta Premium risiede nella possibilità di modificare profondamente l'aspetto dell'interfaccia. Gli abbonati possono infatti abbandonare il tradizionale verde aziendale in favore di diciotto diverse tonalità cromatiche che andranno a caratterizzare i menu e i dettagli dell'app. A queste si aggiungono quattordici icone alternative per la home dello smartphone, che spaziano da design minimalisti a versioni artistiche o brillanti. Sul fronte della comunicazione visiva, il piano include pacchetti di sticker esclusivi con animazioni a tutto schermo, visibili anche dai destinatari che non possiedono la sottoscrizione.

Oltre alle modifiche grafiche, il piano Plus introduce miglioramenti pratici per la gestione dei flussi di conversazione. Il limite delle chat che è possibile fissare in alto nella lista passa da tre a venti, offrendo una maggiore rapidità di accesso ai contatti frequenti. Sono state inoltre implementate dieci nuove suonerie e la possibilità di configurare contemporaneamente temi e toni di notifica per l'intero elenco chat. In Europa il costo fissato è di 2,49 euro mensili, con la disponibilità di periodi di prova gratuita variabili a seconda del mercato locale. Restano esclusi dall'iniziativa gli account Business, poiché la sottoscrizione è al momento riservata esclusivamente agli utenti privati.

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