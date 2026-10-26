Wikimedia Italia all'Internet Governance Forum 2026: al centro l'IA agentica

L'associazione partecipa all'edizione napoletana del 29 e 30 ottobre con una plenaria e due workshop. Al centro del confronto l'affidabilità dei contenuti e il ruolo della conoscenza libera nell'epoca degli agenti autonomi

Wikimedia Italia prenderà parte all'Internet Governance Forum Italia 2026, che si svolgerà a Napoli il 29 e 30 ottobre. Il tema scelto dall'associazione è l'intelligenza artificiale agentica e le conseguenze che i sistemi autonomi possono avere sulla conoscenza disponibile online. L'iniziativa fa capo alle Nazioni Unite ed è organizzata dal Comitato IGF Italia presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, con il contributo di AgID. Il modello è quello multistakeholder, che mette allo stesso tavolo istituzioni, imprese, mondo accademico e società civile.

Gli appuntamenti curati da Wikimedia Italia sono concentrati nella giornata di giovedì 29 ottobre e si terranno al Polo universitario di San Giovanni a Teduccio, sede dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il programma prevede una sessione plenaria e due workshop. L'associazione porta l'esperienza maturata in oltre vent'anni di attività a sostegno dell'accesso libero alla conoscenza, attraverso Wikipedia e gli altri progetti della Wikimedia Foundation.

La plenaria si terrà nell'Aula Magna dalle 10:10 alle 11:15 e verterà su opportunità e criticità dei sistemi di intelligenza artificiale agentica, cioè software autonomi in grado di cercare ed elaborare informazioni per eseguire compiti operativi complessi per conto di chi li utilizza. Ferdinando Traversa, presidente di Wikimedia Italia, esporrà la posizione dell'associazione. Tra i rischi indicati vi sono l'affidabilità dei contenuti prodotti e la tracciabilità delle fonti. Sul fronte delle potenzialità, l'automazione può supportare il lavoro della comunità, a condizione che resti sotto controllo umano: gli ambiti citati sono la verifica incrociata delle fonti, la traduzione assistita e il contrasto al vandalismo.

Al dibattito partecipano Enrica Priolo, avvocato e ricercatrice all'Università di Cagliari, e Germana Lo Sapio, giudice del TAR Campania. A moderare saranno Gabriele Dini Ciacci, ingegnere aerospaziale e coordinatore advocacy di Wikimedia Italia, e Agostino Clemente, avvocato, docente di Innovazioni e proprietà intellettuale all'Università dell'Aquila e componente del comitato IGF Italia.

Traversa ha indicato nell'IGF una sede rilevante per discutere il futuro della rete, descritta come una risorsa nata quale bene comune e spazio pubblico, oggi sempre più esposta a privatizzazioni e chiusure. Ha inoltre sostenuto che Wikipedia, definita in passato "l'ultimo bel posto su Internet", mantiene una funzione centrale nell'ecosistema della conoscenza anche nell'era dell'intelligenza artificiale generativa, e che il suo sostegno e la partecipazione ai suoi progetti dovrebbero essere un impegno condiviso.

Nel pomeriggio sono in calendario due workshop dedicati al funzionamento degli agenti artificiali e agli strumenti per renderli più trasparenti e verificabili. Il primo, intitolato "The verification of agentic web", vedrà Balazs Nemethi di agentcommunity.org presentare una proposta per identificare e verificare gli agenti presenti online, con riferimento ai temi della responsabilità e della governance. Il secondo, "ghost_s in the shell – Liberi Agenti in un mondo artificiale", è a cura di Marco Montanari, ricercatore indipendente e membro del consiglio direttivo di Wikimedia Italia, e prende avvio dalla simulazione di un mondo abitato da agenti artificiali per analizzarne comportamenti e interazioni. La partecipazione è possibile sia in presenza sia da remoto, previa registrazione sulla pagina ufficiale dell'evento.