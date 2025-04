Xbox arriva su smart TV LG per giocare senza console

L’app Xbox arriva su Smart TV LG con sistema webOS 24 e successivi, permettendo agli utenti di oltre 25 paesi di accedere a centinaia di giochi in streaming tramite Xbox Cloud Gaming (Beta), con supporto a Game Pass Ultimate, funzionalità avanzate come l’uso di mouse e tastiera e l’integrazione con Xbox Play Anywhere per un’esperienza di gioco sempre più fluida, immediata e accessibile anche senza console

Xbox ha annunciato l’introduzione ufficiale della propria applicazione sulle Smart TV LG, proseguendo nel percorso strategico volto a estendere l’accessibilità al gaming attraverso un numero sempre più ampio di dispositivi compatibili, grazie alla piattaforma Xbox Cloud Gaming (attualmente in fase Beta). L’app sarà disponibile sui televisori LG dotati di sistema operativo webOS 24 e versioni successive, comprendendo i modelli OLED del 2022, una selezione di modelli del 2023 e tutte le serie più recenti. L’integrazione interesserà anche monitor smart equipaggiati con webOS 24 o superiori, distribuiti in oltre 25 paesi.

Attraverso questa iniziativa, gli utenti potranno accedere istantaneamente a una vasta selezione di titoli disponibili tramite l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, tra cui produzioni attese come Avowed, South of Midnight e il prossimo Towerborne. L’app consente inoltre di giocare in streaming anche a titoli posseduti individualmente dagli utenti, anche se non inclusi nella libreria di Game Pass, consultabile nella sezione “Stream Your Own Game”. Tra le funzionalità offerte dall’esperienza Xbox Cloud Gaming su LG, si segnalano la possibilità di inviare link di invito per sessioni di gioco condivise, il passaggio fluido tra giochi senza interruzioni e il supporto per mouse e tastiera in modalità cloud per alcuni titoli selezionati. Inoltre, un numero crescente di sviluppatori continua ad adottare la tecnologia Xbox Play Anywhere, contribuendo a una fruizione ancora più versatile e inclusiva dei contenuti videoludici.