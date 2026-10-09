Xbox crea la nuova divisione XP per espandere i franchise tra cinema TV e parchi a tema

Xbox ha annunciato la creazione di XP, una nuova divisione aziendale dedicata allo sviluppo dell'intrattenimento transmediale e all'estensione dei propri franchise videoludici attraverso adattamenti cinematografici, produzioni televisive, prodotti di consumo, esperienze dal vivo e partnership commerciali. La struttura accorpa le competenze interne del gruppo organizzandole in quattro aree operative distinte, denominate Xbox Pictures, Xbox Products, Xbox Partnerships e Xbox Places.

La guida della nuova divisione è stata affidata a Kayleen Walters, già presidente di Mojang e produttrice esecutiva dell'adattamento cinematografico di Minecraft, che assume la carica di Presidente di XP. Parallelamente, Maria Angelidou-Smith, in precedenza Chief Product Officer di Reddit, è stata nominata Amministratrice Delegata di Mojang e del franchise Minecraft. In una comunicazione inviata al personale, Kayleen Walters ha illustrato le motivazioni strategiche della riorganizzazione: “XP nasce da una convinzione semplice ma potente: i franchise videoludici più amati al mondo hanno l'opportunità di raggiungere le persone ben oltre i confini del gioco. I fan non si limitano a giocare ai nostri franchise: li guardano, li indossano, partecipano a eventi dedicati, li celebrano e si connettono con essi in innumerevoli modi. XP riunisce i team che hanno il compito di aiutare i franchise Xbox a farsi notare nel mondo in modi ancora più grandi e significativi”.

L'assetto societario consolidato fa seguito ai risultati registrati dalle trasposizioni già realizzate o in fase di sviluppo. Tra le produzioni cinematografiche e televisive rientrano il primo film di Minecraft realizzato in collaborazione con Warner Bros, di cui è stato confermato il seguito dal titolo Minecraft Squared, la serie televisiva di Fallout prodotta con Prime Video e rinnovata per una terza stagione, il progetto cinematografico su Call of Duty affidato a Peter Berg e Taylor Sheridan, la serie animata di Diablo annunciata per la piattaforma Netflix e la partnership per il titolo PHYSINT di Hideo Kojima, comprensiva dei diritti per il cinema e la televisione.

Sul fronte degli eventi e dei prodotti di consumo, la strategia include le iniziative dal vivo come il BlizzCon, che ha registrato 35.000 presenze fisiche e 12,5 milioni di spettatori in streaming, la trasmissione Minecraft Live che ha raggiunto oltre 144 milioni di utenti, l'integrazione di Gears of War con il circuito WWE, le collaborazioni commerciali con partner come IKEA e la realizzazione di un parco a tema dedicato a Minecraft programmata per il 2027.