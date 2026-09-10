Xbox si aggiudica Physint: Kojima lascia PlayStation per Microsoft

Xbox ha annunciato di aver acquisito i diritti di pubblicazione di PHYSINT, il nuovo progetto action-spionaggio di Hideo Kojima, sottraendolo di fatto a PlayStation, che ne aveva curato la presentazione due anni fa. L'annuncio è arrivato tramite Xbox Wire, con parole dell'amministratore delegato della divisione, Asha Sharma, che ha parlato di un onore nel vedere Kojima scegliere Xbox come partner per Kojima Productions.

PHYSINT viene descritto come un ritorno alle atmosfere di Metal Gear Solid, la serie che ha reso celebre Kojima prima della rottura con Konami avvenuta dopo il lancio di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, un titolo che molti considerano ancora incompiuto. Da allora il game designer giapponese ha proseguito la propria attività in modo indipendente, dando vita alla serie Death Stranding e stringendo in seguito un accordo di pubblicazione con Xbox per il titolo horror OD.

Il legame tra Kojima e Microsoft, dunque, non nasce oggi: il primo Death Stranding è arrivato su Xbox grazie al programma Play Anywhere, dopo che lo stesso Kojima ne aveva riacquisito i diritti da PlayStation. Non è quindi da escludere che anche Death Stranding 2, al momento esclusiva PlayStation, possa in futuro seguire lo stesso percorso.

Il cambio di rotta su PHYSINT segna una discontinuità netta rispetto a quanto dichiarato in precedenza da Herman Hulst, a capo di PlayStation Studios, che aveva definito il progetto parte della partnership tra PlayStation e Kojima Productions. Nel comunicato odierno, lo stesso Kojima ha spiegato che l'accordo con Xbox amplia una collaborazione già avviata con OD, ribadendo l'intenzione di ridefinire il genere action-spionaggio.

A chiarire i contorni della vicenda è arrivato più tardi un messaggio dello stesso Kojima, secondo cui sarebbe stata Sony a decidere di non proseguire il progetto, spingendolo a cercare un nuovo editore. Sony ha confermato indirettamente questa versione, dichiarando di aver preso la difficile decisione di interrompere la collaborazione con Kojima Productions su PHYSINT.

Microsoft e Kojima hanno inoltre annunciato di voler estendere la collaborazione anche ai settori cinematografico e televisivo, oltre al già citato OD. Per Xbox si tratta di un'operazione di immagine di grande rilievo, capace di rafforzare la presenza del marchio tra un pubblico più ampio e di dare corpo alla strategia di Sharma, orientata verso produzioni AAA con respiro transmediale. Resta da capire quali saranno le conseguenze di lungo periodo per i rapporti tra PlayStation e uno degli autori più influenti dell'industria videoludica giapponese.