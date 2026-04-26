attentato washington

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Trump, attacco a Washington: chi è l'attentatore, il piano e le armi. Il punto sulle indagini

Il 31enne Cole Tomas Allen non collabora con gli investigatori. In treno da Los Angeles a Washington, alloggiava nell'hotel dove era in programma la cena

Cronisti in fuga dall'Hilton dopo gli spari alla cena con Trump - Afp
L'allarme

Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, sospetto "voleva colpire funzionari amministrazione Trump"

In custodia un 30enne della California. Trump: "E' malato". Colpito un agente del Secret Service, salvo grazie al giubbotto antiproiettile. Al Washington Hilton anche il giornalista Iacopo Luzi, collaboratore dell'Adnkronos: "Tre colpi secchi, poi il panico"



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