attentato washington

Trump, attacco a Washington: chi è l'attentatore, il piano e le armi. Il punto sulle indagini
Il 31enne Cole Tomas Allen non collabora con gli investigatori. In treno da Los Angeles a Washington, alloggiava nell'hotel dove era in programma la cena
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