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Spari alla cena di Trump, chi è l'attentatore. Il presidente pubblica la foto

L'uomo che ha aperto il fuoco è un 31enne della California. Trump: "E' una persona malata"

La foto pubblicata da Trump
La foto pubblicata da Trump
26 aprile 2026 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiama Tom Allen, ha 31 anni e vive a Torrance, in California. E' l'uomo che ha aperto il fuoco alla cena tra il presidente Donald Trump e i corrispondenti della Casa Bianca. Il nome dell'attentatore, come riferisce il Washington Post, è stato reso noto da 3 fonti delle forze dell'ordine. Trump, dal proprio profilo su Truth, ha diffuso l'immagine dell'uomo preso in custodia dagli agenti dopo l'attacco. Gli investigatori, si legge sul Washington Post, hanno recuperato un documento di identità. Trump, scortato dagli agente e condotto in salvo durante l'emergenza, ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Credo che viva in California, ed è una persona malata, una persona molto malata, e non vogliamo che cose del genere accadano", ha detto Trump, affermando che - secondo gli investigatori - l'uomo avrebbe agito da solo.

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donald trump trump washington cena trump spari
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