Youssef Siher, presunto ideatore del Movimento 17 ottobre: il video del 2023
Nel filmato si definisce giornalista freelance e ricercatore, ripercorrendo il ruolo avuto nell'associazione degli studenti musulmani dell'Università Statale.
Nel filmato si definisce giornalista freelance e ricercatore, ripercorrendo il ruolo avuto nell'associazione degli studenti musulmani dell'Università Statale.
Il 30enne è stato rintracciato a Milano a casa di un'amica. In passato ha scritto per il Fatto Quotidiano
Il materiale, condiviso dal Movimento 17 ottobre, include indicazioni sui comportamenti in caso di fermo e sui dispositivi da utilizzare durante i cortei
Le news in diretta delle manifestazioni di oggi da Milano a Roma, da Napoli a Bari e Firenze