Valentino, Gualtieri:
video
cronaca

Valentino, Gualtieri: "Roma dovrà ricordarlo come merita" - Video

“Valentino ha incarnato Roma, è stato ispirato da Roma e ha portato Roma nel mondo. Aveva una personalità nella moda, ma anche nell’arte. Roma lo dovrà ricordare come merita, gli siamo immensamente grati”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri entrando alla camera ardente di Valentino. “La sua fo...

Aperta la camera ardente di Valentino - (Afp)
L'ultimo saluto

Valentino, a Roma la camera ardente: rose bianche e commozione

Allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23 a Roma, si potrà entrare dalle 11 alle 18



