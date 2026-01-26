Trasmessa la settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha presentato la settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR aggiornata al 31 dicembre 2025. La relazione, che è suddivisa in due sezioni, si apre con una premessa da parte del Premier Meloni, che ricorda i risultati raggiunti nell’anno, seguita da un’introduzione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che ricorda il lavoro svolto dal Governo nel corso del 2025 per consentire al Parlamento di valutare il raggiungimento degli obiettivi delle sette Missioni del Piano. La Settima Relazione al Parlamento sul PNRR descrive gli avanzamenti compiuti tra aprile e dicembre 2025. L’Italia ha ricevuto la settima rata da 18,3 miliardi e l’ottava, già approvata, porterà ulteriori 12,8 miliardi entro fine anno. Nel periodo sono proseguite le attività di supporto agli enti territoriali per favorire una gestione coordinata delle misure. Il 2025 ha visto due revisioni del Piano: una tecnica approvata a giugno e una più ampia approvata a novembre, finalizzata a garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi entro agosto 2026, senza ridurre la dotazione complessiva di 194,4 miliardi né le riforme previste. Sono stati inoltre riallocati 13,4 miliardi su misure con migliore capacità di spesa. La Relazione documenta il raggiungimento di 64 obiettivi nella settima rata, 32 nell’ottava e 50 nella nona. Con l’approvazione dell’ottava richiesta l’Italia ha conseguito 366 milestone e target, pari al 63,7% del totale, ricevendo complessivamente 153,2 miliardi. Oltre il 75% dei progetti risulta completato o in chiusura, e la spesa sostenuta supera i 101 miliardi. È confermato anche il rispetto del vincolo del 40% di risorse destinate al Sud.

