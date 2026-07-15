Il turismo di design conquista l’Italia: Casual Hoteles apre il Provocateur a Berlino e punta su Milano e Atene

in collaborazione con: casualhoteles

Le temperature sono ormai elevate in estate, è sempre più difficile girare di giorno, Molte strutture alberghiere hanno cambiato la propria strategia: propongono attività di relax e riposo di giorno, per permettere ai clienti di vivere la città al tramonto del sole quando il caldo cede la sua morsa. Non più “cosa vedere” ma “quando poterlo fare”.

Sì alla vacanza ma col terrore del caldo

Siamo ormai nel pieno dell’estate e questo 2026 potrebbe essere ricordato come uno degli anni più caldi. Sentiamo ogni giorno notizie meteo che parlano di grandi ondate di calore che avvolgono l’Europa e l’Italia in particolare. È il periodo delle vacanze e moltissimi turisti sono alle prese con la meta da scegliere. Un elemento che potrebbe indirizzare la decisione? Proprio il caldo. Sì, sempre più persone infatti scelgono la destinazione anche in base alla vivibilità sotto questo punto di vista. Non solo le attrazioni, dunque, ma anche possibilità di trascorrere ore diurne e (soprattutto) serali senza l’afa asfissiante. Insomma, una vacanza in cui poter respirare in tutti i sensi.

Gli hotel cambiano strategia per il nuovo turismo estivo

Cambia il turismo estivo e le strutture recettive non si fanno trovare impreparate. È il caso, ad esempio, dei Casual Hotel che da diverso tempo ormai tracciano una linea che soddisfa la clientela: posizione strategica in città, vantaggi urbani, dinamici e che possano soddisfare sì il turismo di giorno ma anche la vacanza serale/notturna. Una delle città in Europa che ha saputo sposare tutto questo è Berlino con l’apertura del Provocateur. Famosa per le sue attività e vita notturna la capitale tedesca ha saputo interpretare sin da subito i cambiamenti del turismo in questo senso, sapendosi adattare ad una sorta di nuovo viaggio urbano in Europa.

Milano da bere ma nelle ore serali

Il clima interessa tutto il Vecchio Continente e si lavora in questo senso. Sì, ci siamo anche noi. Per tanti anni l’estate italiana è stata sinonimo di automatico svuotamento delle città: nessuna attività con le persone che idealmente staccano la spina soprattutto per le condizioni climatiche proibitive. Le cose però sono cambiate e ci sono delle strutture che permettono un riposo quotidiano per poi vivere la città nelle ore serali come registrano i dati dello scorso giugno. È il caso del Casual Eclettico Milano: non più (solo) cosa vedere ma quando poter fare al meglio le cose. La sera, appunto. Insomma, Milano da bere ma meglio se al tramonto.

Atene, la movida si accende al calar del sole

Il turismo estivo è stato sempre in continuo movimento e i cambiamenti sono stati molteplici nel corso degli anni. Lo hanno sperimentato anche altri Paesi come, ad esempio, la Grecia: la bellissima Atene vede temperature molto alte, spesso insopportabili. Ecco che allora si ha avuto bisogno di cambiare tutte quelle che erano le locali abitudini con molti hotel nel centro di Atene pronti a cambiare la strategia per il migliore comfort del turista. Da diverso tempo ormai il cuore pulsante della città è l’attività serale, dopo le 21.00, quando tutto cambia. Tour della città, cene all’aperto, visite guidate: un cambiamento si climatico ma anche culturale. L’estate va goduta, non sofferta. Il turismo ha cambiato pelle e molte strutture si adattano ai tempi ma pure al gran caldo.