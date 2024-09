Turismo, ad agosto Italia al 2° posto per saturazione alberghi, più economici di competitor

Ad agosto l’Italia registra un tasso di saturazione delle strutture ricettive prenotabili tramite le piattaforme online del 39%, collocandosi al secondo posto tra i principali paesi competitor del Mediterraneo. Gli affitti a breve termine restano la soluzione più scelta attraverso le Ota (42%). Le località lacuali e balneari risultano le destinazioni più prenotate sulle piattaforme online (50%), seguite dalle località termali (46%) e montane (44%). E' quanto emerge dai dati "Come va il turismo in Italia" sull'andamento del comparto, a cura del ministero del Turismo e di Enit. Il prezzo medio di un soggiorno, pari a 160 euro a notte, è inferiore rispetto alla media dei Paesi considerati, nonostante un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. La Grecia svetta al primo posto con un tasso di saturazione al 42,7% (+16%) con un prezzo medio di 215 euro; al terzo posto la Spagna al 38,7% con un prezzo medio di 197 euro e al quarto la Francia con un tasso del 21,2% e prezzo medio di 149 euro.

I tassi di saturazione Ota regionali confermano l'attrazione dei turisti per le località balneari di Abruzzo (65%) ed Emilia-Romagna (61%) che risultano le più prenotate tramite le piattaforme online, seguite da Basilicata (55%), Sardegna (51%), Sicilia e Toscana (50%), con valori superiori rispetto alla media nazionale (50%). La regione che registra il prezzo medio dei soggiorni più elevati è la Sardegna (256 euro), seguita da Campania (242 euro), Toscana (238 euro), Basilicata (229 euro) e Puglia (208 euro). Inoltre, le località balneari più prenotate tramite le piattaforme online risultano essere: San Vincenzo (75%), Rosolina (61%), Lignano Sabbiadoro (61%), Jesolo (60%) e Castiglione della Pescaia (57%).

Tra le spiagge che hanno ricevuto la bandiera blu nel 2024, a luglio la più ricercata è stata quella pugliese di Gallipoli con più di 132mila ricerche, seguita dalla spiaggia sarda di Budoni (122 mila) e da quelle pugliesi di Vieste (111 mila), Polignano a mare (110 mila) e Monopoli (108 mila). La spiaggia di Budoni evidenzia il maggiore aumento del volume delle ricerche rispetto all'anno precedente (+49% vs ‘23).

Quanto ai voli si registra un calo complessivo delle prenotazioni aeree (-3% vs '23) dovuto all'andamento del mercato internazionale (-7% vs '23). Il mercato aereo domestico, invece, cresce del 12% rispetto all'anno precedente, con l'aumento più significativo registrato dopo Ferragosto (+20% vs '23 ). Un quarto delle prenotazioni aeree proviene dall'Italia (25%), seguita da Usa (12%), Spagna (5%) e Francia (4%). Gli hub aeroportuali preferiti dai turisti si confermano Roma (34%), Milano (23%) e Venezia (8%) mentre al Sud guidano Catania (5%) e Napoli (5%).

Infine, la permanenza media dei viaggiatori in Italia è di 8,4 notti, superiore di 1,2 notti rispetto al mese scorso. Si conferma tuttavia, anche questo mese, il trend in calo rispetto al 2023 già osservato nei mesi precedenti. La permanenza media dei turisti provenienti dai Paesi europei si attesta tra le 6 e le 7 notti, mentre quella degli Stati Uniti intorno alle 11 notti. I viaggiatori domestici restano, invece, in media 6,9 notti, oltre 2 notti in più rispetto al mese scorso.