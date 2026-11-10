Dall'AI all'intelligence, a Palermo un nuovo Master per formare gli esperti della sicurezza

Come si difende un Paese in un mondo in cui le minacce non arrivano più soltanto dagli eserciti, ma anche dagli attacchi informatici, dalla disinformazione, dalla competizione tecnologica e dalla vulnerabilità delle infrastrutture strategiche? È una delle domande al centro del nuovo Master universitario di II livello in "Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza", promosso dall'Università degli Studi di Palermo attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS).

La prima edizione del Master sarà presentata martedì 17 novembre 2026, alle ore 11, nell'Aula Borsellino del Collegio San Rocco, in via Maqueda 324 a Palermo. A coordinare il progetto è il professor Giorgio Scichilone, ordinario di Storia delle istituzioni politiche e direttore del Cyber Sentia Lab del DEMS, affiancato dalla coordinatrice vicaria Luana Maria Alagna.

Dalla geopolitica alla guerra cibernetica

L'obiettivo è formare nuove figure professionali capaci di interpretare le trasformazioni della sicurezza nazionale e internazionale, coniugando competenze politiche, strategiche, giuridiche e tecnologiche.

Il programma si articola in sei grandi aree: governance della sicurezza; intelligence, analisi strategica e sicurezza d'impresa; cybersecurity e intelligenza artificiale; sicurezza internazionale, conflitti e nuove minacce globali; diritto e istituzioni della sicurezza; difesa, tecnologie strategiche e sicurezza settoriale.

Ampio spazio sarà dedicato alle applicazioni dell'AI nell'intelligence e nella cyber warfare, all'evoluzione delle minacce ibride, alla protezione delle infrastrutture critiche e alla sicurezza degli asset spaziali. Ma anche alla politica industriale della difesa, alla sovranità tecnologica europea, alla sicurezza energetica, alle tecnologie dual use e ai rischi legati alle catene di approvvigionamento.

Un corpo docente tra università, istituzioni e imprese

Il Master riunisce docenti universitari, studiosi e professionisti provenienti dal mondo della sicurezza, delle istituzioni e dell'industria.

Tra i docenti figurano Alessandro Armando, direttore del Cybersecurity National Lab del CINI; Daniela Irrera, del Centro Alti Studi per la Difesa; Marco Mayer, esperto di cybersecurity e già consigliere del ministero dell'Interno; Francesco Niccolò Moro, professore all'Università di Bologna e alla Johns Hopkins SAIS Europe; Andrea Simoncini, costituzionalista dell'Università di Firenze; Marco Lisi, inviato speciale per lo Spazio del ministero degli Esteri; Antonino Teti, esperto di intelligence e sicurezza informatica; Rodolfo Belcastro, Vice President Strategic Communications, Public Affairs & Business Development in Europe di Odysight.ai.

Il percorso integra così l'approccio accademico con l'esperienza di chi si occupa concretamente di difesa, analisi del rischio, sicurezza delle imprese e protezione delle infrastrutture strategiche.

Il precedente e la lezione del generale Portolano

Il nuovo corso raccoglie l'esperienza del Master di I livello, la cui prima edizione si è conclusa lo scorso 7 maggio con la consegna dei diplomi a 14 partecipanti, provenienti dal mondo civile e militare.

Alla cerimonia aveva preso parte il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, con una lectio magistralis dedicata alle trasformazioni dello scenario internazionale, caratterizzato da ipercompetizione, instabilità diffusa e accelerazione tecnologica.

"La sicurezza non deve essere intesa come funzione esclusiva delle Forze Armate, ma compresa come una responsabilità condivisa dall'intero sistema Paese, che coinvolge università, industria, pubblica amministrazione, media e cittadini", aveva sottolineato Portolano.

"La formazione specialistica nel settore della difesa e della sicurezza, dunque, non sia intesa come un lusso accademico, ma come una vera priorità strategica nazionale", aveva concluso il generale.

Una visione che costituisce anche il presupposto del nuovo percorso di II livello: contribuire a costruire una cultura della sicurezza capace di mettere in relazione competenze e professionalità differenti, in un contesto internazionale sempre più complesso.

Come si svolgerà il Master

Il corso, relativo all'anno accademico 2026/2027, prevede 1.500 ore di formazione per un totale di 60 crediti universitari. Le attività didattiche si svolgeranno online, in modalità sincrona attraverso la piattaforma Teams, con un periodo di svolgimento previsto dal 15 gennaio 2027 al 15 gennaio 2028.

Il percorso si rivolge a professionisti interessati a operare nelle amministrazioni pubbliche, nelle organizzazioni internazionali, nelle imprese strategiche, nei centri di ricerca e nelle strutture che si occupano di intelligence, cybersecurity e gestione dei rischi. Il costo previsto è di 3.000 euro.