Cresce l’attesa per il Festival delle Radio Universitarie. Foggia e Manfredonia protagoniste accanto a Unifg

Manca sempre meno al FRU (Festival delle radio Universitarie), evento in programma dal 7 al 9 maggio 2025 che, per la prima volta, vedrà protagonista l’Università di Foggia e ben due comuni della nostra terra: la città di Foggia e la città di Manfredonia. In questo clima di trepidante attesa, l’Unifg è orgogliosa di annunciare la conferenza stampa di presentazione di quanti in vario modo stanno contribuendo alla realizzazione del Festival, che si terrà il 21 febbraio 2025 alle ore 10:30 presso la Sala “Bruno di Fortunato”, situata nel prestigioso Palazzo di Ateneo in via Gramsci (FG). Questo evento rappresenta un momento cruciale per illustrare i valori, gli obiettivi e il profondo significato culturale ed educativo del Festival, un’iniziativa che si pone l’ambizioso obiettivo di diventare un riferimento per la promozione del territorio e lo sviluppo di una comunità educante, coinvolgendo attivamente istituzioni e realtà locali.

Il FRU 2025 nasce come simbolo di collaborazione e impegno condiviso tra i principali attori del territorio, che grazie alla sinergia e al sostegno di enti locali, comuni patrocinanti e della Regione Puglia, hanno reso possibile la realizzazione di un evento tanto significativo. Pietra miliare, il supporto della Regione, che attraverso il Consigliere regionale Paolo Campo, sta contribuendo in maniera decisiva al finanziamento dell’iniziativa, confermando l’importanza di investire nella cultura e nei giovani come pilastri per il futuro della comunità.

La conferenza stampa sarà introdotta dal Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il prof. Lorenzo Lo Muzio, e dai saluti istituzionali del prof. prof. Giorgio Mori, ordinario di Istologia e delegato alla Didattica, il quale sottolinea l’importanza di questo Festival per l’Ateneo e per l’intera comunità: «Il FRU 2025 rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare il ruolo dell’Università di Foggia come promotrice di iniziative culturali e come punto di riferimento per il territorio. Siamo profondamente orgogliosi di essere al centro di un progetto che pone al primo posto i valori dell’educazione e della coesione sociale, in linea con la nostra missione istituzionale».

La presentazione del Festival vedrà l’intervento della prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale e vera anima dell’iniziativa coordinata dalla web radio Unifg, che introdurrà i temi centrali dell’iniziativa. La docente sottolinea il profondo valore culturale ed educativo del Festival: «Il FRU non è solo un evento, ma un laboratorio di idee, un luogo dove l’educazione diventa esperienza condivisa e dove la cultura si fa strumento di trasformazione sociale, attraverso quelle piattaforme e tecnologie oggi strumento di comunicazione dei nostri giovani studenti. Vogliamo promuovere un’idea di partecipazione attiva che metta i giovani al centro, rendendoli protagonisti di un percorso di crescita che valorizza il nostro patrimonio locale e guarda al futuro con fiducia».

A queste riflessioni si unisce il prof. Luigi Traetta, associato di Didattica e Pedagogia Speciale e coordinatore dei Corsi di Formazione per le Attività di Sostegno (TFA), che pone l’accento sull’importanza inclusiva dell’evento: «Il FRU è un esempio concreto di come la cultura e l’educazione possano diventare strumenti di inclusione e dialogo. Ogni attività è pensata per essere accessibile a tutti, con un’attenzione particolare alle esigenze delle categorie più fragili, perché solo attraverso l’inclusione possiamo costruire una società veramente equa e solidale».

Durante la conferenza stampa, le autorità locali, i rappresentanti degli enti patrocinanti e le istituzioni che stanno collaborando attivamente alla realizzazione del Festival interverranno per condividere la propria visione sul ruolo strategico del territorio nello sviluppo di iniziative culturali di respiro regionale e nazionale. I sindaci e gli amministratori dei comuni coinvolti, insieme al Presidente della Provincia di Foggia e ai rappresentanti della Pro Loco delle due città protagoniste, offriranno un quadro completo delle sinergie messe in campo per sostenere il progetto.

Il dott. Leonardo Palmisano, giornalista e scrittore, modererà l’evento, garantendo un dialogo stimolante e approfondito tra i partecipanti.

La conferenza stampa sarà un’occasione unica per scoprire le novità del Festival FRU 2025, celebrare la collaborazione tra istituzioni e territorio e riconoscere l’importanza di investire in cultura, educazione e giovani come strumenti fondamentali per il progresso sociale.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a learningsciencesinstitute@unifg.it.