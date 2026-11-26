Siamo sempre più connessi, ma non per questo le nostre relazioni sono migliori. Ogni giorno compiamo innumerevoli scelte con l’aiuto di sistemi che orientano le nostre decisioni, spesso senza che ce ne accorgiamo. Fino a che punto possiamo affidare a una macchina decisioni che impegnano la nostra responsabilità? E che cosa distingue il pensiero umano dall’elaborazione di un algoritmo?

Attorno a queste domande si è svolto oggi a Roma il convegno “Coscienza o algoritmo? Essere Magnifica Humanitas nell’era digitale”, promosso dal Centro Studi Scienza & Vita in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma che lo ha ospitato nell’auditorium dell’edificio Cu.Bo. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali della vicepresidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Giorgia Zecchel e del presidente del Centro Studi Scienza & Vita, Alberto Gambino.

Inserito tra le attività del CORE UCBM, Centro Interdipartimentale Core Curriculum per la formazione trasversale, il convegno è stato un’occasione di confronto interdisciplinare tra ingegneri, medici, filosofi, giuristi ed economisti sulle implicazioni antropologiche, etiche e sociali della rivoluzione digitale, nel riconoscimento del valore delle tecnologie per il progresso umano. Ispirata all’enciclica Magnifica humanitas di papa Leone XIV, la giornata ha avuto al centro due Documenti di studio del Centro Studi Scienza & Vita, presentati nelle sessioni del pomeriggio.

Ad aprire la prima sessione, “Essere umano digitale?”, è stato Maurizio Calipari, segretario generale del Centro Studi Scienza & Vita e docente di Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha indicato il filo conduttore della giornata: il digitale non può cambiare ciò che la persona è, ma trasforma profondamente il modo in cui vive, conosce e si relaziona. Il rischio, ha osservato, non è che la persona smetta di essere tale, ma che venga trattata come se non lo fosse più. Marco Santonico e Luca Vollero, docenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, hanno illustrato che cosa può davvero fare l’intelligenza artificiale e perché il passaggio dal codice alle decisioni richieda competenza scientifica e discernimento. Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale e di Etica e deontologia dell’IA all’Università di Pisa, ha messo in guardia dal confondere la somiglianza con l’identità e ha proposto una “ecoetica” capace di integrare l’identità digitale nella persona, anziché lasciarla sostituire.

Nel pomeriggio, la sessione moderata da Claudia Navarini, ordinaria di Filosofia morale all’Università Europea di Roma e vicepresidente del Centro Studi Scienza & Vita, ha presentato il Documento “Persona e identità digitale. Dignità, responsabilità e cura nella società algoritmica”, curato da Maria Teresa Iannone, biogiurista e bioeticista clinica all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, e da Giovanna Costanzo, associata di Filosofia morale all’Università di Messina. Il testo indaga il rapporto tra diritti della persona e identità digitale, tra realtà e rappresentazione dell’umano nell’era della profilazione.

“In questo documento – spiega Maria Teresa Iannone – abbiamo voluto sottolineare l’unicità dell’essere umano, al di là di ciò che le tecnologie possono rappresentare. La persona non coincide con la somma dei dati che la descrivono: è un’unità corporea, psichica e spirituale, una storia aperta, capace di relazione, libertà e cambiamento. La sua dignità non dipende da ciò che è misurabile, tracciabile o utile. Il digitale offre importanti opportunità, ma quando l’identità digitale diventa la chiave d’accesso ai diritti, è l’architettura dei sistemi a decidere chi è riconoscibile e chi resta invisibile. È una questione di uguaglianza sostanziale: il cittadino non può essere ridotto a un insieme di inferenze statistiche, né sostituito dal proprio profilo”.

Ma c’è di più, perché i rischi riguardano anche chi nei sistemi è incluso, come spiega Giovanna Costanzo: “Essere identificati da un sistema non significa essere riconosciuti come persone: il riconoscimento tecnico non coincide con il rispetto della dignità umana. Per questo la progettazione digitale non è soltanto una questione tecnica, ma anche etica: occorre chiedersi non solo se un algoritmo funziona, ma se è giusto e quali effetti produce sulla vita delle persone. Il documento richiama inoltre l’importanza della relazione di cura in una società sempre più automatizzata: la tecnologia può migliorare diagnosi e servizi, ma non può sostituire la relazione umana, l’ascolto e la responsabilità. E gli algoritmi possono riprodurre e amplificare pregiudizi ed esclusioni già presenti nei dati”.

Il secondo Documento, “Inquinamento digitale. Una road map per lo studio etico e antropologico delle questioni emergenti nel contesto degli ambienti digitali”, è stato al centro della sessione moderata da Irma Capolupo, neonatologa dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e vicepresidente del Centro Studi Scienza & Vita. Il testo mette a fuoco quattro forme di inquinamento digitale: l’obsolescenza programmata dei dispositivi; l’impronta energetica di reti e data center; il bombardamento visivo, che riduce attenzione e capacità di riflessione; il sovraccarico informativo, con le sue conseguenze psicologiche e sul rapporto con la verità.

A presentarlo è stato Giampaolo Ghilardi, associato di Filosofia morale all’Università Campus Bio-Medico di Roma, consigliere del Centro Studi Scienza & Vita e redattore principale del testo: “Abbiamo voluto proporre una road map per orientarsi in un contesto complesso, in cui tecnica, cultura ed etica si intrecciano. Non è un’analisi allarmistica, ma un invito a prendere coscienza che quello digitale non è uno spazio neutro: è un ambiente che abitiamo e che, a sua volta, modella il nostro modo di vivere, di pensare e di relazionarci. Sono temi che riguardano tutti, a partire dai nostri studenti, che ogni giorno ci impegniamo a formare allo spirito critico e alla consapevolezza di ciò che rende unico l’essere umano”.

Nella stessa sessione, Leandro Pecchia, ordinario di Ingegneria biomedica all’Università Campus Bio-Medico, e Antonella Di Giacomo, geriatra all’Ospedale S. Eugenio di Roma, hanno messo a confronto l’obsolescenza delle macchine e la senescenza delle persone. Flavio Keller, emerito di Fisiologia umana all’Università Campus Bio-Medico, ha riflettuto sull’impoverimento dei gesti nell’ambiente digitale. Stefano Zamagni, emerito dell’Università di Bologna, ha affrontato il tema dell’economia digitale come bene comune, mettendo in luce i limiti dell’ideologia transumanista.

“La giornata di oggi ha offerto numerosi spunti a chi, come noi, vive ogni giorno la sfida della formazione delle giovani generazioni, che sono – va ricordato – nativi digitali – ha commentato Giorgia Zecchel, vicepresidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma - Aiutarli a comprendere l’unicità e l’insostituibilità dell’umano, insieme alla libertà e alla responsabilità che gli sono proprie, è parte integrante del progetto formativo del nostro Ateneo. Per questo abbiamo creato CORE UCBM, Centro Interdipartimentale Core Curriculum per la formazione trasversale, nel quale le discipline umanistiche e la riflessione etica si integrano con la formazione scientifica, tecnologica e professionale”.

“Il tema del convegno di oggi, “Coscienza o Algoritmo”, è cruciale – ha commentato il presidente Alberto Gambino - Come centro studi Scienza & Vita ci troviamo di fronte a un momento epocale: se non ci si rende conto che gli algoritmi possono neutralizzare le intelligenze umane, e quindi sottrarre la capacità di discernimento, siamo sulla cattiva strada. Invece, convegni come quello di oggi risvegliano le coscienze per cercare di capire come governarla e come anticiparne le soluzioni, tanto a livello etico, quanto a livello legislativo, cosa pur necessaria”.

Le conclusioni sono state affidate a Giampaolo Ghilardi, che ha curato la direzione scientifica del convegno insieme a Maurizio Calipari e a Beatrice Rosati, responsabile coordinamento comunicazione del Centro Studi Scienza & Vita. Al termine della giornata, che coincideva con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a ciascuno degli oltre 200 partecipanti è stata donata una rosa arancione, colore simbolo della campagna internazionale contro la violenza sulle donne.