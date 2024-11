UniBas, presentato il master Eo-Sat per la formazione nel settore delle osservazioni spaziali

Ancora pochi giorni alla scadenza del 2 Dicembre per l'iscrizione al Master di I livello in “Earth Observations from Space: Advanced Technologies and Applications (EO-SAT)”. Il Master, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca a seguito del bando per i Patti Territoriali dell'Alta Formazione per le imprese, è organizzato a Potenza dall’Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con il sistema delle imprese del Cluster Lucano dell’Aerospazio e del Distretto Tecnologico Tern. Esso, sotto l'egida della Rete Europea delle Copernicus Academies della quale UniBas è stata co-fondatrice - si avvarrà, oltre che dei docenti dell'ateneo lucano, anche di docenti provenienti da altre Università italiane e straniere, dalla Agenzia Spaziale Italiana e da imprese del settore come Leonardo spa.

Il Master, unico del suo genere in Europa, ha come obiettivo la formazione di professionisti nel settore delle Osservazioni della Terra dallo Spazio che possano, alla fine del master, disporre di tutte le competenze di base e specialistiche necessarie a contribuire allo sviluppo dell’intera filiera delle OT, dalla progettazione e messa in operazione di piattaforme e strumenti di telerilevamento fino alla analisi e interpretazione dei dati telerilevati per lo sviluppo di applicazioni e servizi avanzati.

Il Master sarà proposto in due edizioni annuali supportate ciascuna da 20 borse per la frequenza in presenza da 5.000 euro: la prima (2025) dedicata a fornire solide basi teoriche, la seconda (2026) più focalizzata sulle applicazioni con periodi più lunghi di stage nelle aziende del settore. Un corso che prova a rispondere alla vera e propria fame di professionisti di questo tipo, espressa più volte dalle imprese, agevolando al contempo l'inserimento dei nostri giovani tanto nelle aziende del settore aerospaziale e dell’Ict quanto nelle amministrazioni pubbliche. Il bando del Master è disponibile sulla pagina dedicata ai Master dell'UniBas dove è anche possibile presentare domanda di ammissione entro il 2 Dicembre 2024. Il numero massimo di posti in presenza per la prima edizione (2025) è di 20, e l’inizio delle attività didattiche è previsto a gennaio 2025.