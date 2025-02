Università: Amazon a sostegno studentesse Stem, Unipa tra Atenei coinvolti

Amazon annuncia l’apertura dei bandi per la candidatura alla settima edizione di 'Amazon Women in Innovation', il progetto che assegna borse di studio a sette studentesse universitarie in altrettante Università italiane in ambito Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Per il terzo anno consecutivo anche l’Università degli Studi di Palermo è tra gli Atenei coinvolti nell’iniziativa. La vincitrice del bando beneficerà di un finanziamento di 6.000 euro all’anno per tre anni e di un percorso di mentorship dedicato, che prevede l’affiancamento di una manager Amazon. Potranno presentare la propria candidatura tutte le studentesse immatricolate per la prima volta all’anno accademico 2024/2025 al corso di laurea in Ingegneria informatica che dispongano dei requisiti presenti nel bando.

"Il finanziamento delle borse di studio Amazon Women in Innovation - dice il rettore di Unipa, Massimo Midiri - è un’iniziativa concreta per realizzare la riduzione del gender gap, un obiettivo imprescindibile per il nostro Ateneo che è fortemente impegnato in materia di inclusione e pari opportunità. Supportare le giovani donne meritevoli nell’ambito delle discipline Stem significa, inoltre, contribuire a concretizzare le loro ambizioni, garantendo un futuro all’altezza delle loro aspettative e del loro talento con le più qualificate opportunità di inserimento nel mondo del lavoro". Dal 2018, 'Amazon Women in Innovation' ha supportato 26 studentesse e, oltre all’Università degli Studi di Palermo, il progetto vede coinvolte altri sei Atenei: l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università di Catania, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Politecnico di Torino.

"Attraverso Amazon Women in Innovation, riaffermiamo il nostro impegno per promuovere l'istruzione nelle discipline Stem - sottolinea Rita Malavasi, responsabile delle Relazioni istituzionali per Amazon.it - Siamo pienamente consapevoli delle sfide che persistono in questo campo e dell'importanza cruciale che i percorsi professionali tecnico-scientifici rivestono per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Per questo motivo, ci dedichiamo con determinazione a rendere queste competenze più accessibili, con un’attenzione particolare alle giovani donne. Il nostro obiettivo è contribuire a ridurre il divario di genere in settori che continuano a registrare una partecipazione femminile limitata".

Amazon Women in Innovation è una delle numerose iniziative supportate da Amazon con l’obiettivo di formare 200.000 studenti e studentesse in ambito Stem entro il 2026. Annunciato a settembre dello scorso anno, questo impegno vede coinvolte le scuole secondarie di primo grado, di secondo grado, le università, i corsi post-diploma e formazione professionale.