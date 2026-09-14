Università Lum, Candida Bussoli è la nuova rettrice

Il consiglio di amministrazione della Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro, nel corso della seduta odierna, ha nominato la professoressa Candida Bussoli rettrice dell’Ateneo. Bussoli succede al professore Antonello Garzoni nominato nel 2020. Candida Bussoli, PhD, è Ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro, dove ha ricoperto la carica di Direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia. È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato Internazionale di Ricerca in Economics and Management of Sustainability and Innovation. È autrice di monografie pubblicate su riviste nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi convegni scientifici in Italia e all’estero, in qualità di relatrice, coautrice, componente del comitato scientifico o organizzatore ed è stata insignita di vari premi per la ricerca.

E' Presidente di Puglia Sviluppo spa S.B., membro del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, membro del direttivo dell’Associazione Brainline e vicepresidente del comitato scientifico dell’Associazione Italiana per il Fintech (Assofintech). E' direttore scientifico della Collana dell’Università LUM Giuseppe Degennaro – Serie Management Finanza e Tecnologia – Giuffrè Francis Lefebvre e membro dell’Editorial Board di riviste scientifiche internazionali.