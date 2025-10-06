circle x black
Cerca nel sito
 
banner universita

Università: Unipa vince torneo nazionale Sumo Science - Sharper Edition 2025

Università: Unipa vince torneo nazionale Sumo Science - Sharper Edition 2025
06 ottobre 2025 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Università degli Studi di Palermo ha conquistato il gradino più alto del podio alla Final Four del Torneo nazionale Sharper di Sumo Science che si è tenuto nel Teatro del Pavone di Perugia in occasione della Notte europea dei ricercatori. L’evento, durante il quale sono stati celebrati i 20 anni dalla prima edizione della Sharing Researchers’ Passion for Education and Rights (Sharper) European Researchers’ Night, ha coinvolto 15 università italiane, 250 istituzioni e oltre 2500 ricercatrici e ricercatori. Sessantaquattro partecipanti si sono sfidati nella competizione Sumo Science, un format unico che unisce rigore scientifico e divulgazione creativa, per avvicinare il grande pubblico ai temi della ricerca. Un momento di incontro giocoso che permette agli studenti delle scuole di conoscere più da vicino le applicazioni di alcuni ambiti di ricerca e interagire direttamente con i ricercatori. Allo stesso tempo, i ricercatori coinvolti sono stimolati a mettersi in gioco in una finta competizione sportiva e a riflettere sugli aspetti più 'pop' e sulle ricadute concrete del proprio lavoro nella vita quotidiana.

Il titolo di campione nazionale Sumo Science – Sharper Edition 2024/2025 è stato assegnato al professore Cesare Gagliardo, medico neuroradiologo e ricercatore afferente al dipartimento di Biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata, che ha rappresentato le neuroscienze in chiave originale e coinvolgente. "Questo risultato testimonia l’eccellenza della nostra comunità accademica e la capacità dei nostri ricercatori di coniugare competenza scientifica e divulgazione - ha commentato il rettore di Palermo, Massimo Midiri -. Il mio plauso va non solo al vincitore, ma a tutti i 650 ricercatori UniPa che, nonostante le condizioni atmosferiche avverse, hanno partecipato con entusiasmo e professionalità alla Sharper Night, contribuendo a rendere viva e aperta la ricerca, in dialogo con la società".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Università degli Studi di Palermo Sumo Science Notte europea dei ricercatori Ricerca Neuroscienze
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza