Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini - Diretta 2 febbraio ore 12

30 gennaio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
Riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo decisamente complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza delle malattie croniche. Sono i temi al centro del digital talk "Verso la nuova legislazione farmaceutica.

Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini", promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, che dà voce ai protagonisti della riforma: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e promotore del disegno di legge per il nuovo Testo unico della legislazione farmaceutica; Stefano Collatina, presidente Egualia; Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

legislazione farmaceutica sostenibilità del sistema invecchiamento della popolazione
