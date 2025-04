Vertice Governo-Sindacati sulla Legge di Bilancio

La Premier Giorgia Meloni, lunedì 11 novembre, ha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle principali sigle sindacali per discutere su alcuni temi centrali della Manovra di Bilancio. Per il Governo erano presenti anche il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e i Ministri Giorgetti, Urso, Calderone, Valditara, Schillaci, Zangrillo, oltre al Sottosegretario alla presidenza, Mantovano. Lato sindacati, hanno partecipato al vertice i segretari di CGIL, CISL, UIL e i rappresentanti di altre sigle sindacali. Tra i diversi argomenti trattati, pensioni e riforma fiscale, ma non sono mancati passaggi molto polemici come quello sul Superbonus che secondo la Premier rappresenta “la più grande operazione di redistribuzione del reddito nella storia d’Italia”. In apertura dell’incontro, il Capo del Governo ha dichiarato: “Abbiamo incentrato la Manovra sulla crescita tenendo i conti in ordine. Si tratta di un cambio di passo rispetto al passato, quando si puntava al consenso nell’immediato”. Al termine dell’incontro, durato quasi 5 ore, i leader dei Sindacati hanno ribadito la loro contrarietà a diversi aspetti della Manovra 2025, confermando lo sciopero generale indetto del 29 novembre.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/articolo/incontro-governo-sindacati-sul-disegno-di-legge-di-bilancio/27022