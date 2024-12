Via libera al Dl Fiscale in Commissione Bilancio del Senato

In maniera tutt’altro che semplice, il Dl Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2025, ha incassato il via libera della Commissione Bilancio del Senato. La maggioranza, infatti, si è divisa in particolare su due emendamenti: il primo riguarda la riduzione del Canone RAI da 90 a 70 euro annui, proposto dalla Lega, che al momento risulta respinto con 12 voti contrari tra FI e schieramenti di opposizione contro 10 voti favorevoli di FDI e Lega, il secondo riguarda le misure per la sanità in Calabria a firma del Sen. Claudio Lotito (FI). In sintesi, le misure approvate in Commissione Bilancio riguardano il cosiddetto payback sanitario che prevede un riequilibrio tra regioni per la spesa destinata ai farmaci che non seguirà più un meccanismo pro capite come previsto sinora. Sempre in ambito sanità, è stata approvata una proposta per accorciare le liste d’attesa, grazie al recupero di risorse stanziate durante l’emergenza Covid che permetterebbe l’attuazione di piani operativi di smaltimento delle liste. Per quanto riguarda i finanziamenti alla politica, viene approvato l’aumento dei contributi ai partiti fino a un tetto di 3 milioni di euro. In tema fiscale, confermata la riapertura della possibilità di adesione fino al 12 dicembre al concordato preventivo biennale per i soggetti Isa, esclusi quelli in regime forfettario. Le risorse provenienti dell’adesione al concordato permetterebbero la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33%. Ampliata, inoltre, la platea di beneficiari per il Bonus Natale 100 euro anche ai genitori single lavoratori dipendenti e con reddito Isee entro 28 mila euro. Confermato anche l’aumento di 343 milioni di euro di patrimonio per Autostrade dello Stato, società che fa capo al Ministero dei Trasporti. Il testo approvato in I lettura al Senato è stato trasferito alla Camera e assegnato alla Commissione Bilancio per l’esame in sede referente, mentre sarà esaminato in sede consultiva nelle altre Commissioni.

Link al testo del Dl trasmesso alla Camera: https://shorturl.at/abSvF