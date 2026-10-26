Via libera definitivo al decreto impianti strategici: garanzie più flessibili per le imprese in crisi

Con 125 voti a favore, 43 contrari e 52 astensioni, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Impianti strategici (Dl 154/2026), provvedimento che interviene principalmente sulla gestione della crisi dell’ex Ilva e sulle condizioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività negli stabilimenti interessati. Il decreto introduce, in particolare, misure volte ad alleggerire gli oneri finanziari a carico delle imprese insolventi sottoposte ad amministrazione straordinaria, consentendo loro di rinnovare su base annuale, anziché attraverso garanzie riferite a periodi più lunghi, le garanzie finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti e delle discariche. La disposizione punta così a ridurre l’impatto finanziario immediato connesso agli obblighi ambientali e a favorire la continuità operativa delle imprese durante la fase di amministrazione straordinaria e fino all’eventuale cessione dell’azienda. Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro degli interventi adottati per accompagnare la gestione della crisi dell’ex Ilva di Taranto, rispetto alla quale restano centrali le questioni legate alla continuità produttiva, alla tutela dei livelli occupazionali e al percorso di risanamento e riqualificazione ambientale del sito. Nel corso dell’esame finale alla Camera, tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti e il testo è stato quindi approvato senza ulteriori modifiche. Parallelamente, sono stati accolti alcuni impegni rivolti al Governo, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità delle attività produttive, salvaguardare l’occupazione e proseguire gli interventi di riqualificazione ambientale. Con il voto definitivo della Camera si conclude quindi l’iter parlamentare del decreto, confermando il quadro di misure predisposto per sostenere la gestione della fase di crisi e assicurare le condizioni necessarie alla prosecuzione delle attività del polo siderurgico tarantino.

La scheda del provvedimento