"Auguri Lellè, oggi compi 50 anni"

(Foto Fotogramma)

"Figlia mia, oggi compi cinquant’anni. Dovrei immaginarti con i capelli striati di bianco e qualche ruga in viso, ma non ci riesco. Ti rivedo sempre ragazzina, che mi corri incontro per darmi un abbraccio e un bacio dicendomi 'ti voglio bene'". Inizia così la lettera di Maria Pezzano Orlandi, madre di Emanuela , pubblicata oggi sul 'Corriere della Sera' nel giorno del suo compleanno.

"Ti abbiamo cercato per tutti questi anni e continueremo a cercarti - prosegue Maria Pezzano Orlandi - Non smetteremo mai. Non ci arrenderemo mai. Finché avremo forza, finché avremo fiato, finché avremo vita, tu sarai sempre il nostro primo pensiero. La mia speranza, mai sopita, è che chi sa cosa ti ha portato via dalla tua casa possa avere un rigurgito di coscienza e indicarci come ritrovarti. Auguri Lellè, buon compleanno figlia mia".