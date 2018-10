Lola, l'aquila di Bonelli supera la barriera del mare

(foto di Saverio Cacopardi)

Nei giorni scorsi Lola, una giovane aquila di Bonelli, nata nella primavera di quest’anno, nel suo lungo girovagare nei cieli di Sicilia, si è spinta oltre la terraferma per raggiungere le isole di Levanzo e Favignana. Qui l’animale ha sostato per un paio di giorni, per poi tornare sulla terraferma.

Lo rende noto il Wwf segnalando che finora i ricercatori del Life ConRaSi, che dal 2017 seguono costantemente 19 aquile dotate di trasmettitori satellitari (ridotte a 18 dopo la morte di un esemplare), "non avevano mai registrato un simile 'sconfinamento' che era, però, piuttosto atteso, anche considerando osservazioni storiche della specie che hanno interessato proprio le isole Egadi. Infatti nessun degli animali marcati aveva lasciato la piattaforma della Sicilia, spingendosi verso i vicini arcipelaghi siciliani".

"L’incremento del numero di individui di questa specie sull'isola, che è in corso da quando in Sicilia si sono messi in campo interventi volti a minimizzare il furto di uova e pulcini dai nidi da parte della squadra del Life ConRaSi e dei volontari del Gruppo Tutela Rapaci, sta probabilmente creando le condizioni per una possibile ricolonizzazione di aree idonee fuori dalla Sicilia e dove l’animale era storicamente presente (in particolare l'Italia meridionale) - scrive il Wwf - Ciò sarebbe un grande risultato per chi si è posto come obiettivo finale quello di ripristinare una popolazione nazionale di aquila di Bonelli vitale a lungo termine. Per fare in modo che queste ricolonizzazioni possano avvenire è necessario, però, fermare gli attacchi dei bracconieri nei confronti di questi animali rari e protetti".