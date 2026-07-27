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161° anniversario di istituzione della Guardia Costiera

27 luglio 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
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Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, è intervenuto alla cerimonia per il 161° anniversario di fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che si è svolta a Roma, presso il Comando Generale del Corpo. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha richiamato il ruolo centrale del mare per l'Italia, definendolo una risorsa strategica che richiede responsabilità e capacità di visione per affrontare scenari sempre più complessi. In particolare, ha evidenziato come il dominio marittimo si estenda oggi ben oltre la superficie del mare, includendo la dimensione subacquea e le connessioni con ambiti quali il cyber e lo spazio. Rivolgendosi agli oltre undicimila uomini e donne del Corpo, il Sottosegretario ha espresso un sincero ringraziamento per la professionalità e il senso del dovere con cui la Guardia Costiera assicura quotidianamente la sicurezza dei porti e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente e il rispetto della legalità.

Il comunicato della Difesa

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Tag
161° anniversario Guardia Costiera mare risorsa strategica sicurezza dei porti salvaguardia della vita umana
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