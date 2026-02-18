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Ferrovie, Fnm: "Su tratta Edolo-Cedegolo, dal 23/2 al 14/3 modifiche per lavori a Malonno"

Previsti bus sostitutivi; orari e info su trenord.it e App

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18 febbraio 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da lunedì 23 febbraio a sabato 14 marzo incluso la circolazione dei treni tra la stazione di Edolo e la stazione di Cedegolo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord sarà riprogrammata con una riduzione del servizio. Questa modifica temporanea è necessaria per consentire i lavori di manutenzione straordinaria ai deviatoi della stazione di Malonno che prevede l’interruzione del binario 1.

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Nello specifico, 13 corse quotidiane del servizio R3 nel periodo indicato non circoleranno fra Cedegolo ed Edolo: 7 da Cedegolo e Edolo e 6 da Edolo a Cedegolo. Nella tratta interessata, le corse saranno sostituite da bus. Fra Cedegolo ed Edolo viaggeranno i treni del servizio Regio Express, che prevede una corsa ogni due ore per direzione. Inoltre, la corsa Regionale 919 (Edolo 6.41-Brescia 8,53) e la corsa Regionale 1908 (Iseo 5.30-Edolo 7.32) circoleranno regolarmente per l’intero percorso.

Gli orari del servizio sostitutivo sono disponibili su trenord.it e App.

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ferrovie treni lavori manutenzione servizio bus
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