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Fiber Switch On: l’accesso al futuro è adesso - La Diretta

Fiber Switch On: l’accesso al futuro è adesso - La Diretta
13 febbraio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lunedì 16 febbraio alle 17:00, nel Campus di Viale Pola, il Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” della Luiss, presenta “Fiber Switch On: l’accesso al futuro è adesso”, l'evento dedicato al ruolo strategico delle infrastrutture di connettività ultraveloce per lo sviluppo economico, sociale e sostenibile del Paese. Interverranno, tra gli altri, il Rettore Paolo Boccardelli, il Presidente Agcom Giacomo Lasorella, Lucrezia Busa, Head of Unit B3 “Markets, Competition & Roaming” presso il DG CNECT European Commission, ed Enzo Peruffo, Prorettore per la Didattica e Direttore del Centro di Ricerca, che presenterà il volume della ricerca “Fiber for Human Value. La fibra come motore di sviluppo economico e sociale”.

L’incontro offrirà un confronto ad alto profilo sul valore della fibra ottica FTTH, considerando le più recenti evoluzioni normative e di mercato, coinvolgendo rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e del settore.

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