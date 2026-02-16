Traffico bloccato per ore oggi, lunedì 16 febbraio, sull'Autostrada A1 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. Un camion ha invaso la carreggiata opposta al chilometro 311, nel territorio comunale di Rignano sull'Arno, in Toscana, in direzione sud. Il traffico è stato bloccato su entrambe le carreggiate, con pesanti ripercussioni alla circolazione. Sul sito dell'evento sono attivamente impiegati i soccorsi sanitari e meccanici, le unità dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale tecnico della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Poco prima delle ore 10:00 è stato riaperto il tratto in direzione Roma, ma la circolazione veicolare è limitata a una singola corsia, con conseguente formazione di una coda di 6 chilometri in progressivo aumento. Parallelamente, sulla carreggiata opposta, in direzione Firenze, si registrano 5 chilometri di coda, con traffico che si sviluppa su due corsie.

Per gli utenti diretti verso Firenze, si raccomanda di utilizzare l'uscita di Incisa, seguire le indicazioni stradali per Firenze Sud e quindi rientrare sull'A1. Per coloro che viaggiano in direzione Roma, l'uscita consigliata è Firenze Sud, con successiva percorrenza secondo le indicazioni per Incisa, al fine di rientrare sull'A1.

Per le percorrenze di lunga distanza da Roma verso Bologna, si suggerisce di uscire a Valdichiana, proseguire sulla SS715 Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare sull'A1 all'altezza di Firenze Impruneta. Analogamente, per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia l'uscita a Firenze Impruneta, la percorrenza della SS715 Siena-Bettolle in direzione Bettolle e il successivo rientro sull'A1 a Valdichiana.