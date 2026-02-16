circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente A1, camion invade carreggiata: tratto chiuso per ore e traffico in tilt

Un camion invade l'altra carreggiata tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello

Un'auto della polizia in Autostrada
Un'auto della polizia in Autostrada
16 febbraio 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Traffico bloccato per ore oggi, lunedì 16 febbraio, sull'Autostrada A1 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. Un camion ha invaso la carreggiata opposta al chilometro 311, nel territorio comunale di Rignano sull'Arno, in Toscana, in direzione sud. Il traffico è stato bloccato su entrambe le carreggiate, con pesanti ripercussioni alla circolazione. Sul sito dell'evento sono attivamente impiegati i soccorsi sanitari e meccanici, le unità dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale tecnico della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Poco prima delle ore 10:00 è stato riaperto il tratto in direzione Roma, ma la circolazione veicolare è limitata a una singola corsia, con conseguente formazione di una coda di 6 chilometri in progressivo aumento. Parallelamente, sulla carreggiata opposta, in direzione Firenze, si registrano 5 chilometri di coda, con traffico che si sviluppa su due corsie.

Per gli utenti diretti verso Firenze, si raccomanda di utilizzare l'uscita di Incisa, seguire le indicazioni stradali per Firenze Sud e quindi rientrare sull'A1. Per coloro che viaggiano in direzione Roma, l'uscita consigliata è Firenze Sud, con successiva percorrenza secondo le indicazioni per Incisa, al fine di rientrare sull'A1.

Per le percorrenze di lunga distanza da Roma verso Bologna, si suggerisce di uscire a Valdichiana, proseguire sulla SS715 Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare sull'A1 all'altezza di Firenze Impruneta. Analogamente, per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia l'uscita a Firenze Impruneta, la percorrenza della SS715 Siena-Bettolle in direzione Bettolle e il successivo rientro sull'A1 a Valdichiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente a1 incidente autostrada a1
Vedi anche
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza