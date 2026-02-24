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Inverno stop e primavera in anticipo sull'Italia, ma occhio alle valanghe e non solo: il meteo

Impennata delle temperature. Bisogna fare attenzione anche alla nebbia e al rapido accumulo dello smog

Attenzione alla nebbia - FOTOGRAMMA
Attenzione alla nebbia - FOTOGRAMMA
24 febbraio 2026 | 08.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tepori quasi primaverili sull'Italia con l'anticiclone, ma ora c’è rischio valanghe, nebbie e smog. Insomma, l'inverno è in stand by e anche se il calendario dice che per l'Equinozio di primavera bisognerà attendere il 20 marzo, l'atmosfera ha deciso di bruciare le tappe. Così, dopo un inizio d'anno segnato da piogge continue e nevicate estreme, arriva il ribaltone totale.

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Le temperature subiranno un'impennata di 7-8 gradi oltre le medie del periodo, con picchi di +10°C al Centro e in montagna. Passeremo da valori crudi invernali a temperature tipiche del mese di aprile, sfiorando i 20°C da Nord a Sud. Il rovescio della medaglia di questo balzo delle temperature sono valanghe, nebbia e smog. Non ci sarà solo il sole ad accompagnare questa fase nordafricana: in Pianura Padana, l'alta pressione schiaccerà l'umidità nei bassi strati, favorendo il ritorno delle nebbie (specie sul settore orientale) e un rapido accumulo dello smog. Unica nota positiva: i riscaldamenti potranno essere tenuti al minimo, grazie alle temperature eccezionalmente miti per la fine di febbraio sottolinea iLMeteo.it.

La preoccupazione maggiore, però, si sposterà in alta quota: il pericolo valanghe resterà tra marcato e forte su tutto l'arco alpino, in particolare sulle Alpi orientali. Le abbondanti nevicate del periodo olimpico verranno ora sottoposte a un fortissimo stress termico: lo zero termico schizzerà oltre i 3200 metri di quota entro giovedì.

 

Nel dettaglio

Oggi, martedì 24 febbraio - Al Nord: banchi di nebbia o foschie in pianura, specie a est; sole in montagna. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al Sud: sereno.

Domani, mercoledì 25 febbraio - Al Nord: nebbie o foschie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse sparse, meglio al pomeriggio. Al Sud: poco nuvoloso.

Giovedì 26 febbraio - Al Nord: nebbie o foschie in pianura al mattino, più sole al pomeriggio. Al Centro: nubi basse o foschie/nebbie al mattino poi sole. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: l'anticiclone africano domina l'Italia per tutta la settimana garantendo stabilità, ma accentuando i problemi legati allo smog in pianura e alla fusione della neve in montagna.

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meteo italia meteo italia news meteo italia anticiclone anticiclone meteo
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