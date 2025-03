E' allerta per il livello del Lago Trasimeno. "Il lago Trasimeno sta attraversando una crisi senza precedenti: il livello è sceso a -154 cm rispetto allo zero idrometrico, con una perdita di 14 cm rispetto allo scorso anno", ha spiegato Cristian Betti (Pd) all'Assemblea legislativa dell’Umbria, discutendo l’interrogazione a risposta immediata sulle "azioni della Giunta regionale per affrontare la crisi idrica e ambientale" del lago.

Betti ha spiegato che sono necessari "urgenti interventi straordinari per garantire la sopravvivenza del lago e sostenere il tessuto economico che da esso dipende". Il capogruppo regionale del Pd ha aggiunto che "in questa direzione va l’azione della Giunta regionale, che su proposta degli assessori Simona Meloni e Thomas De Luca ha approvato la DGR n.101 del 12/02/2025, contenente l’Informativa sulla crisi idrica e ambientale del lago Trasimeno: un’analisi approfondita della situazione e delinea una serie di interventi strategici per affrontare l’emergenza e garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica quali l’adduzione delle acque, i dragaggi, il contenimento delle chironomidi e il sostegno alle attività economiche locali".

L’assessor Simona Meloni ha aggiunto che sarà necessaria "una terapia d’urto" per prevenire situazioni di emergenza: "Al Trasimeno servono la pulitura delle sponde e i dragaggi" che "inciderà anche sulla navigabilità, a beneficio delle due isole, dove ci sono proprietà pubbliche e private importanti".