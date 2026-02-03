circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l'avviso per 12 regioni

La perturbazione atlantica non dà tregua all'Italia

Persone con gli ombrelli (Fotogramma/Ipa)
Persone con gli ombrelli (Fotogramma/Ipa)
04 febbraio 2026 | 00.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova allerta meteo anche oggi, mercoledì 4 febbraio, per gran parte delle regioni del Centro e del Sud in Italia nella fase dominata dal maltempo diffuso. La pioggia continua a lasciare il segno, con il rischio di nubifragi e raffiche di forte vento su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sulle coste, possibili nuove mareggiate dopo quelle della scorsa settimana.

In questo contesto, scatta un''ampia' allerta gialla che coinvolge una lunga lista di regioni: Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna.

Allerta gialla in Toscana su area ovest, costa e arcipelago

In particolare in Toscana scatta l'allerta per rischio idrogeologico sul settore occidentale, la costa e l'arcipelago anche per rischio idraulico per tutta la giornata di oggi. Riflettori accesi anche sui fiumi: particolare attenzione per il reticolo minore valido per la zone della foce dell'Arno, il Valdarno inferiore, le Valli del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, l’area lucchese, la Versilia e la Valle del Reno.

Il rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore interesserà anche le isole dell'arcipelago toscano, la Valdelsa e la Valdera, l’entroterra e la costa livornese, le Valli del Fiora, dell’Albegna, dell’Ombrone grossetano e la costa grossetana.

Le zone a rischio in Campania

In Campania, il rischio riguarda "precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio" ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si profilano fenomeni violenti, anche se non prolungati: rischio di grandine e nubifragi con conseguente aumento del livello dei corsi d'acqua, allagamenti di strade, caduta massi e frane.

Previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Le piogge non daranno tregua all'Italia nei prossimi giorni, ad eccezione di una parziale tregua domani, nel quadro delineato da Lorenzo Tedici. Il meteorologo responsabile media de iLMeteo.it prevede anche l'arrivo della neve sul Settentrione oltre i 500-800 metri sulle Alpi e sulle Prealpi. Mercoledì il maltempo colpirà nuovamente il Nord-Est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna con fenomeni che potrebbero risultare persistenti e forti. Dopo una breve tregua attesa per domani, i modelli meteorologici prevedono, con elevata attendibilità, una nuova perturbazione sull'Italia per venerdì 6 febbraio. La perturbazione atlantica dispenserà piogge sempre sulle stesse zone cioè lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori, oltra al Basso Tirreno, dalla Campania alla Calabria.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo oggi in Italia allerta oggi in italia allerta gialla regioni allerta gialla quali regioni
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza