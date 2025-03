Una sparatoria nel tardo pomeriggio di oggi ha scosso piazzale Gambara a Milano: il bilancio è di un morto e un ferito grave.

A quanto si apprende, l'episodio si è verificato all'interno di un esercizio commerciale della zona. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini sono entrati nel locale e hanno chiesto al titolare di scaldare delle pietanze. Mentre l’esercente si trovava nel retro per rispondere alla richiesta, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Dalle prime informazioni, a esplodere i colpi sarebbe stato un terzo uomo che si è dato alla fuga ed è ora ricercato.

Uno dei due uomini è stato colpito mortalmente: non avendo documenti con sé, non è stato ancora identificato. A quanto apprende l'Adnkronos, tuttavia, si presume che la vittima sia ucraina. Il ferito, un cittadino ucraino classe 1998, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica della sparatoria. Al momento, non sono noti i motivi all'origine dell'accaduto. Sul posto gli uomini della Squadra mobile.