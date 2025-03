''Vieni a spaccare la faccia al professore''. Un docente della provincia di Lecce ha presentato una denuncia ai carabinieri per un'aggressione subita dal padre e dal fratello di uno studente nella scuola secondaria di secondo grado dove insegna a Casarano. Secondo la denuncia, il docente aveva scritto delle note sul comportamento del ragazzo, che era stato in precedenza già sospeso, e per tutta risposta lo studente avrebbe chiamato il padre dicendogli ''Vieni a spaccare la faccia al professore''. Il fatto, avvenuto a dicembre, è riportato sul ''Quotidiano di Puglia'.

In base all'esposto, la telefonata ha sortito effetto perché a scuola si sono presentati il padre e il fratello più grande dello studente che lo hanno minacciato ripetutamente, costringendolo ad allontanarsi dall'aula e a rifugiarsi in bagno con la scusa di chiamare la dirigenza scolastica. Poi il professore ha chiamato le forze dell'ordine e i due sono stati identificati. I possibili reati sono violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e la prospettazione legale tiene conto anche delle ultime novità normative a tutela del personale scolastico.