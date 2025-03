Sicilia, premio a Consorzio Sanità Mhih

Il Consorzio di Sanità Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) di Messina ha ricevuto all’Auditorium della Tecnica di Roma, nell’ambito del meeting annuale di Elis Innovation Hub – “Innovare X Crescere” – l’Impact Award per le attività messe in campo in Sicilia sul fronte della ricerca biomedica e della formazione di figure professionali legate alle tecnologie nel settore della salute. Il premio è stato ritirato da Paola Gabaldi, Direttore Operativo Area Ricerca della Fondazione Don Gnocchi, tra le istituzioni che nel 2022 hanno dato vita al Consorzio, insieme a C.O.T. di Messina, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consel per la formazione professionale superiore, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e Foresight Consulting.“È un premio importante per il Consorzio – ha dichiarato Paola Gabaldi – perché dà valore ai risultati raggiunti in questi primi anni di attività. Centrale nei nostri progetti di ricerca biomedica resta l’obiettivo di raggiungere risultati che siano immediatamente applicabili sui pazienti. Una ricerca traslazionale che crei effettivamente impatto sulle persone e sul territorio siciliano”.

A soli tre anni dalla sua costituzione, il Consorzio, insieme ai suoi oltre 20 consorziati e partner, gestisce oggi 9 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che spaziano dall’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica per immagini alla riabilitazione domiciliare attraverso l’utilizzo di tecnologie immersive, dallo sviluppo di exergames nel metaverso per pazienti affetti da deficit neurologici alla sensoristica avanzata, passando per la medicina personalizzata e la nutraceutica. Sul fronte della formazione, il Consorzio ha inoltre avviato 4 corsi ITS per Informatici biomedicali e Tecnici specialisti biomedicali, che vedono il coinvolgimento di oltre 120 studenti e diverse imprese a Messina, Catania, Palermo e Trapani.

“Mi piace pensare che questo sia innanzitutto un premio alla concretezza – ha commentato Flavio Corpina, Amministratore Delegato del M.H.I.H. – Nonostante il Consorzio sia nato da pochi anni, siamo riusciti a mettere in campo subito azioni efficaci, insieme a un gruppo importante di realtà locali, nazionali ed internazionali, tra loro diverse, ma unite da un comune impegno per il territorio siciliano”.