Società: Vigne (Anvcg), 'associazione fondamentale per le vittime civili di guerra'

Noi vittime civili di guerra, che nell'ultimo conflitto siamo rimasti mutilati, privati degli affetti familiari dobbiamo mettere tutta la nostra forza e iniziativa. Alcuni di noi, infatti, sono stati messi di fronte al cambiamento della vita dato da una mutilazione, ad esempio, in cui ci si trova ad avere un corpo diverso. Si tratta di una situazione molto difficile e pesante, in cui l'Associazione è stata un perno importante. Oggi il nostro compito è continuare a dare una mano e dare forza a questa iniziativa per dire stop alle bombe sui civili". Sono le parole di Michele Vigne, Presidente Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - Anvcg, in occasione dell'evento di celebrazione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Anvcg, presso l'Auditorium Casa Madre dei Mutilati a Roma.