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Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: era scivolato dalle braccia della mamma

Era rimasto ferito nei giorni scorsi nella sua casa di Pessione di Chieri. La donna aveva raccontato di aver avuto un malore. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori

Carabinieri e ambulanza (Fotogramma)
Carabinieri e ambulanza (Fotogramma)
23 febbraio 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non ce l'ha fatta il bimbo di 5 mesi, ricoverato in condizioni gravissime in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella sua abitazione a Pessione di Chieri nel Torinese. La mamma del piccolo, subito dopo l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri aveva raccontato di essere stata colpita da un malore, di aver perso l'equilibrio e che il piccolo le era scivolato dalle braccia.

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Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori che, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, che vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto.

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