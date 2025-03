Vittime Civili di Guerra, Osnato: "Trovate risorse in legge di bilancio, Parlamento attento"

"Il Parlamento è stato molto attento alla tutela di queste vittime, anche nella Legge di Bilancio siamo riusciti a trovare risorse per aiutare persone con queste difficoltà e per continuare a fare formazione su questi temi, quindi credo sia una giornata utile per l'Associazione ma anche per tutte le persone e i giovani che oggi sono premiati". Così Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, all'evento celebrativo della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si è svolto oggi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.